Voldria insultar molta gent

El cas Montoro és segurament el cas de corrupció més important de la història democràtica d’Espanya. Una jutge, Patricia Jiménez-Alfaro, del jutjat número 22 de Madrid, va tancar el cas sense investigar res. Un germà seu treballava a Codere, el lobby de les apostes i el joc i fàbrica de ludòpates. El seu cap a Codere era Rafael Català, secretari d’Estat de Justícia amb Aznar i ministre de Justícia amb Rajoy. Català és amic de Manuel Marchena, el qual convidava a fer conferències a càrrec de Codere. Aquests aconsegueixen pagar molt menys a hisenda. Marchena, molt amic de Felip VI, amb qui en els moments clau es feia fotos. Una fiscal de Tarragona vol investigar i l’intenta aturar el fiscal anticorrupció Alejandro Luzon. Aquest li impedeix accedir als correus electrònics de Montoro. En el cas Blesa ja es va impedir investigar 10.000 correus, que alguns afectaven la família Aznar. Però, a més, li posa una multa. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, els de les filtracions contra el PSOE, es va negar a investigar el cas Montoro. Montoro va ser ministre amb Aznar i Rajoy. Amb ell es demostra que la dreta mana sempre encara que no guanyi eleccions, fent tota mena de tripijocs en què algunes empreses guanyen milers de milions d’euros a costa, això sí, de retallades en serveis públics. Ja fan córrer la idea que per un problema processal poden anul·lar tot el cas. Si arriba a la sala penal del TS, controlada per ells, per davant i pel darrere, s’acabarà tot.

Després veiem com Trump amenaça tot el món. Europa es rendeix. No li paren els peus i és una economia molt més important que la nord-americana. Els dirigents de la UE, de tant defensar els lobbies, no s’han adonat que han de defensar els europeus. I Úrsula Von der Leyen, humiliada, va al camp de golf de Trump a Escòcia a besar-li el cul. No es pot caure més baix. El Parlament Europeu com que no pinta res, no ha ni de votar. Per què volem tenir un Parlament Europeu? Per què fer eleccions?

Israel i amb ell els EUA i la UE estan fent que morin de fam els palestins com si fos el gueto de Varsòvia o el Setge de Leningrad. Amon Leopold Göth va ser un oficial les SS i comandant del camp de concentració de Płaszów i encarregat de liquidar la gent dels guetos de Cracòvia, Tarnów, Lublín, Rzeszów, Bochnia, i Przemyśl, a Polònia. Al camp de Płaszów quan s’avorria disparava indiscriminadament sobre els presos jueus. És el que fan ara els soldats israelites en els punts de recollida de menjar a Palestina. Volen matar-los de fam a tots. Com als guetos de Varsòvia, controlen l’aigua i el menjar de tal manera que morin de mica en mica. La maldat del govern i de la majoria del poble d’Israel és infinita. I la maldat dels dirigents occidentals, inconcebible. Netanyahu està convertint els joves soldats israelites en gent com Amon Leopold Göth i tots junts com les Einsatzgruppen SS. No tenen ànima, no tenen entranyes, no mereixen viure. Caldrà fer un judici als criminals de guerra com a Nuremberg. Nens morint de fam amb sis mil camions esperant entrar. No tinc paraules. Només insults.