Al capdavant de les empreses hi ha acostuma a haver-hi un CEO (Chief Executive Officer), que queda molt bé això dir-ho en anglès i sembla que sigui millor càrrec. Vaja, per entendre’ns, un director general o gerent.

I què fa un director general. Doncs la resposta és molt senzilla: RES.

Deveu pensar, home, alguna cosa deu fer si acostuma a ser qui cobra més de la plantilla! El seu objectiu no és fer, sinó fer fer. Com el càrrec diu, ha de dirigir. O sigui, guiar, motivar, aconseguir els objectius a curt, mitjà i llarg termini, prendre decisions i un llarg etcètera. Ha de conèixer perfectament l’empresa, però qui ha de fer les coses és el seu equip. De fet, els empleats d’una empresa el que volen de la direcció és que els marqui cap on han d’anar i per què, no demanen que faci la seva feina. Us posaré uns exemples i ho veureu ràpidament.

En un vaixell, qui porta el timó és el timoner. Qui fa anar els motors són els maquinistes. Qui s’encarrega del servei de fonda és el sobrecàrrec. Això no obstant, qui aconsegueix que el vaixell arribi a la seva destinació és el capità. El capità no fa res, només dirigeix el vaixell, però és imprescindible perquè arribi a bon port. I un mal capità, com en el Titànic, ensorra el vaixell.

Considerem una orquestra. El director toca el violi? Doncs, no. El violoncel o el contrabaix? Tampoc. El clarinet, el fagot o la flauta travessera? Doncs tampoc. I la trompeta o el trombó? Doncs no. I les timbales, el bombo o els plats? Ni un! I el piano o l’arpa? Tampoc els toca. Això no obstant, ha de conèixer la partitura, els músics de la seva orquestra, tots els instruments, saber música i dirigir un equip. Ha de coordinar tots els músics perquè conformin un conjunt harmònic i no una olla de grills. I quan tot està assajat i rutlla perfectament, podria dirigir el concert quasi sense ser-hi present.

I ara anem a un cas esportiu recent. Robert Lewandowski la temporada 2024-2025 va fer 27 gols. Quants en va fer Hansi Flick? Cap. Lamine Yamal va fer 13 assistències. Quantes en va fer en Hansi? Cap. Iñaki Peña va fer 36 parades de mèrit. Quantes en va fer en Hansi? Cap. En Pedri va fer una mitja de 81 passades per partit. Quantes en va fer en Hansi? Cap. Ja ho veieu, en Hansi no va fer res. Però qui va ser la persona clau que, amb quasi els mateixos jugadors que l’any anterior, va aconseguir tots els quatre títols espanyols per al Barça? Exacte, Hans-Dieter Flick, que seria el director general de l’equip.

Però no tots els directors generals serveixen per a un mateix moment. Un amic meu, que és cercatalents, em deia que les persones no són bones o dolentes per a un lloc de treball. Són adequades per a una empresa determinada, en un moment específic i per a una funció definida. Canvia una variable, i el millor director general per a una empresa deixa de ser-ho, i viceversa.

Seguint amb el mateix exemple, segurament Xavi Hernández va ser el millor director general (entrenador) del Barça la temporada 2022-2023. Va fer debutar jugadors, alguns amb 15 anys, que ara són figures. I el Barça del 2024-2025 no seria el mateix sense el llegat d’en Xavi. Però el 2023-2024 les variables van canviar i ja no era el perfil més adient. Això sí, la temporada 2022-2023 en Lewandowski va fer 23 gols, Raphinha, 7 assistències, i Marc-André ter Stegen va ser clau amb 84 aturades de mèrit. I en Xavi tampoc va fer res: ni gols, ni assistències ni aturades. Això sí, va fer renéixer l’equip i començar a marcar un nou rumb.

Ja ho veieu. Un director general no ha de fer res, però ha de dedicar-se al 100% a l’empresa i ha d’aconseguir que tot rutlli a la perfecció i obtenir els objectius marcats.

En el fons, com dirien els italians, “è la testa che lavora”.