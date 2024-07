Totes les aules d’infantil i primària de Sabadell tindran ventiladors al sostre

Un paquet de prop de quatre milions d’euros haurà de servir per posar el confort tèrmic d’escoles i llars d’infants de Sabadell al dia. Es tracta d’un nou conjunt d’actuacions, en aquest cas en l’àmbit educatiu, dins el pla de millora ‘Els diners als carrers’ que va impulsar el govern municipal. “El canvi climàtic cada cop és més punyent i aquesta línia d’actuació permetrà consolidar els espais escolars com a refugis climàtics”, ha exposat l’alcaldessa, Marta Farrés, durant un contacte informatiu a l’escola bressol Joaquim Blume.

Una de les actuacions planteja una inversió de més de dos milions d’euros per instal·lar tendals. El projecte, iniciat com a experiència pilot a la Joaquim Blume, s’estendrà a centres de 0 a 3 anys municipals i escoles de primària de tota la ciutat. Es tracta d’unes estructures metàl·liques que quedaran sempre fixes i s’hi podran col·locar les lones tèxtils, transpirables i amb una resistència extremadament alta als raigs UV i a les variacions tèrmiques.

La mesura estrella del pla és la instal·lació de ventiladors de sostre a totes les aules de totes les escoles públiques de Sabadell. Això, amb un pressupost de mig milió d’euros. “Acabarem la legislatura amb totes les aules condicionades amb aquests ventiladors d’aspes”, ha apuntat Farrés, preguntada pels terminis. També a les escoles bressol i de primària de cada districte es plantaran 600 arbres, contribuint a generar ombra als patis i a la naturalització d’aquests espais.

Sistemes de climatització nous

I pel que fa a la climatització, la instal·lació els darrers dies d’un sistema de climatització a l’escola bressol Joaquim Blume ha comportat un nou pas endavant en la utilització dels sistemes de bioaire als centres municipals. En aquest cas, el sistema –que ja funciona a altres escoles bressol– és ecològic, refreda l’aire amb un mètode 100% natural, no emet cap gas d’efecte hivernacle i consumeix un 80% menys d’energia que altres sistemes de refrigeració. “Hem de tenir en compte que a les llars d’infants hi ha lactants i no podem posar un sistema a l’ús”, ha afegit l’alcaldessa.

En relació a la climatització, es preveuen noves inversions a l’escola bressol Can Puiggener i també al Vapor Buxeda Nou. Actuacions que se sumarien a les millores fetes els darrers anys per millorar el confort tèrmic dels centres municipals de 0 a 3 anys. Des de 2019, el govern municipal ha invertit més de 300.000 euros en climatització a les escoles bressol municipals, recorden fonts municipals. A més d’altres accions, com reparacions de paviments, impermeabilització de cobertes i manteniments de sistemes energètics per un valor superior als 70.000 euros.

Precisament, l’AFA del CEIF Joaquim Blume va fer arribar l’any passat al govern municipal un comunicat per denunciar “calor extrema” a les instal·lacions, que suposava un risc per a “infants i treballadors”.

“No és la nostra competència”

Un cop més, l’alcaldessa ha reblat que “els Ajuntaments no tenim les competències en educació”. Damunt del paper, el govern municipal s’ha de fer càrrec de petites actuacions, com pintar les escoles o reparar petits desperfectes. “Igualment, això no vol dir que no ens n’ocupem”, ha afegit Farrés. De fet, l’alcaldessa va llançar un missatge al Departament d’Educació perquè la Generalitat “acompanyi” l’administració local per fer millores també a la secundària. Cap institut de Sabadell entrarà en aquest pla de millores en confort tèrmic. “Ara mateix no tenim cap pota per actuar-hi”, va lamentar Farrés.