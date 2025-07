Ampli dispositiu per blindar la seguretat després dels incidents al sud

Unes 300 persones s'han concentrat aquest divendres al vespre davant del número 669 de la carretera de Barcelona, al barri de la Creu de Barberà, per mostrar el seu rebuig als aldarulls dels darrers dies. Encara que el local que va ser el focus del conflicte ja havia estat desocupat i tapat el mateix dia, els manifestants han denunciat que la situació que s’hi ha viscut les últimes setmanes ha estat insuportable i ignorada durant massa temps per les autoritats.

La protesta d'aquest divendres ha estat més pacífica que la nit de dijous, tot i que s'han cremat intencionadament dos contenidors, apagats pels bombers. “Estem cansats que les lleis no ens emparin. El barri s’ha unit. Els veïns som més forts junts. Això porta mesos succeint i just han tapiat el local avui, no és casualitat”, va explicar una veïna del barri, Pepi Quartero. Altres veins, com Javier Cuevas, van afirmar que “aquest tros de carrer és un espai de venda de droga. Estem defensant el nostre barri per la situació que vivim diàriament”.

Entre les demandes més repetides durant la concentració hi ha l’increment de la presència policial de proximitat. Diversos veïns proclamaven que “volem policies caminant pel barri. Hi ha més edificis ocupats. No hi ha llei”.

La tensió ha anat en augment durant la manifestació. En alguns moments, un grup molt reduït de mitja dotzena de persones ha arribat a les mans i diversos veïns els han hagut de separar. El desplegament policial d'aquest divendres al vespre incloïa quatre furgons dels Mossos d’Esquadra i un cotxe patrulla de la Policia Municipal. A l’ambient ja crispat s’hi va sumar la presència de membres de l’extrema dreta, fet que va provocar el rebuig de per part del veïnat.Per exemple, una dona, des del balcó, va increpar membres de l’ultradreta cridant que “venen ara a fer política quan no han fet res durant tot l’any pel barri”.

Dispositiu policial

Un ampli dispositiu policial format per Mossos d’Esquadra i Policia Municipal s’ha instal·lat a la zona aquests dies per controlar possibles reaccions i blindar la seguretat, amb equips d’ordre públic com la BRIMO. “Aquest barri és tranquil, no passen c0ses greus i la zona sud no necessita equips d’ordre públic”, va afirmar ahir divendres el cap de Mossos de la comissaria de Sabadell, Enric Cervelló. El responsable de l’ABP de Mossos de Sabadell garanteix contundència amb els responsables dels aldarulls i sosté que acabaran identificant tots els infractors.

Nit de divendres aldarulls sud

Juanma Peláez

