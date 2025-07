Els Comuns i el PP reaccionen als aldarulls del sud de Sabadell i exigeixen mesures contundents

Els aldarulls que han tingut lloc recentment als barris de Les Termes i la Creu de Barberà, al sud de Sabadell, han generat una forta reacció dels partits de l’oposició municipal, que exigeixen mesures contundents per part del govern local. Tant el Partit Popular com Sabadell En Comú Podem han fet públics els seus posicionaments davant dels incidents, coincidint en la gravetat dels fets, però discrepant profundament en l’enfocament de les solucions. Malgrat que el govern municipal s'ha mostrat intolerant contra l'ocupació conflictiva i la multireincidència, l'oposició reclama més mesures.

Sabadell En Comú Podem ha expressat la seva preocupació pels greus conflictes de convivència registrats en les últimes dues nits, i ha mostrat la seva disposició a col·laborar amb el govern i amb el veïnat per trobar solucions immediates i estructurals. La formació aposta per una concepció de la seguretat que combini la prevenció i la defensa dels drets de tothom. “Una societat segura és aquella que permet viure sense violències ni amenaces, però també garanteix la igualtat i la protecció de drets”, defensen.

En Comú Podem considera que els fets de Les Termes i la Creu de Barberà "s’han de convertir en una prioritat per al govern local", i traslladen una sèrie de propostes que van des de l’activació immediata d’un servei de policia de proximitat i barri al sud fins a la posada en marxa d’un pla que impliqui diferents àrees municipals com seguretat, acció social i educació. També reclamen la convocatòria urgent de la Junta Local de Seguretat amb participació veïnal, la presència de mediadors comunitaris per gestionar la tensió social, i "un compromís ferm per combatre els discursos d’odi i la xenofòbia".

Els comuns insisteixen en separar clarament les ocupacions vinculades a necessitats socials d’aquelles que responen a dinàmiques mafioses i delictives, i reclamen que es reobri el debat públic sobre el Pla Local d’Habitatge per fer front a l’emergència habitacional. A més, posen l’accent en la necessitat de reforçar els serveis públics locals en matèria de seguretat i justícia, i defensen la mediació i la prevenció comunitària com a eixos centrals de les polítiques de seguretat. “Les respostes punitives i mediàtiques no han funcionat”, adverteixen, i reclamen un sistema “eficient, just i adaptat als nous reptes socials”.

La postura del Partit Popular de Sabadell és més contundent. La seva portaveu, Cuca Santos, ha condemnat enèrgicament els fets i ha reclamat una resposta “immediata i contundent”. Segons el PP, l’Ajuntament “no pot seguir mirant cap a una altra banda mentre la inseguretat s’estén pels nostres carrers”, i adverteix que, si no es prenen mesures urgents, “la situació empitjorarà”.

El grup popular vincula els aldarulls amb la “ocupació il·legal” i la “multireincidència delictiva”, i exigeix el desallotjament dels “ocupes delinqüents” així com l’inici dels tràmits per a la seva expulsió del país. “A Sabadell no hi ha lloc per a aquells que venen a delinquir i a desestabilitzar els nostres barris”, afirma Santos. El PP recorda que ha presentat dues mocions per reforçar la seguretat i combatre la multireincidència, i destaca que l’última va ser aprovada pel Ple municipal.