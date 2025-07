PSC i ERC de Sabadell han condemnat amb contundència els insults i amenaces que ha rebut l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, a les xarxes socials després dels aldarulls ocorreguts recentment al barri de la Creu de Barberà. Totes dues formacions han qualificat la situació com a "inadmissible" i han expressat el seu "rebuig" als atacs personals.

Els incidents, que van tenir lloc la matinada de dijous a divendres, van incloure crema de contenidors, trencament de vidres i enfrontaments amb la policia. Farrés va condemnar els fets amb duresa i va carregar tant contra la multireincidència com contra els “radicals” que van actuar fora de la llei: “Volem que els individus conflictius vagin a presó, però serem també contundents amb els qui van generar aldarulls”.

Arran de la seva postura, l’alcaldessa ha estat objecte d’amenaces i insults, cosa que ha motivat la reacció del PSC local, després que Farrés denunciés els comentaris a xarxes socials: “Aquestes accions covards i inadmissibles no només ataquen la persona, sinó que també atempten contra els valors democràtics”, ha expressat el partit en un comunicat. Els socialistes han rebutjat “la propagació de discursos d’odi” i han criticat “la instrumentalització política” d’una situació que asseguren que ha estat aprofitada per grups externs per generar tensió.

El comunicat també ha apuntat directament a la manifestació convocada per VOX el passat divendres, assenyalant-la com una “clara acció polititzada” que va derivar en aldarulls. El PSC ha denunciat “la presència de grups radicals aliens a la nostra ciutat” que han vingut “a fomentar el caos”.

Des d’Esquerra Republicana, el seu portaveu a Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha mostrat el seu suport a Farrés a un comentari de Facebook al post on Farrés ha volgut condemnar els atacs. Fernàndez ha afirmat que “les amenaces i insults a través de les xarxes són sempre condemnable s i reprovables, vinguin d’on vinguin”. A més, ha considerat “inadmissible” que s’hi impliqui també la família: “Hi ha qüestions, Marta, que són per davant de tot, que ens defineixen i que ens fan persones”, ha afegit.