Marta Farrés denuncia insults i amenaces davant dels Mossos

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra diversos comentaris d’odi i amenaces rebuts a través de les xarxes socials. Ho ha fet públic a través d’un post a Instagram. Farrés ha decidit fer públiques algunes d’aquestes expressions al seu compte per denunciar l’assetjament i la violència verbal que pateix.

Ha explicat: “Sabeu que no soc de fer aquest tipus de publicacions, però hi ha línies vermelles que no es poden traspassar i no puc permetre que passin sense conseqüències.”

Acompanyant el text amb captures d'alguns dels insults, l'alcaldessa ha remarcat: “Aquestes són algunes de les amenaces i comentaris d’odi cap a mi i la meva família que he rebut en les últimes hores i que denunciaré i posaré en mans dels Mossos d’Esquadra perquè siguin investigats.”

Farrés ha volgut incidir en què “la discrepància és legítima, però no pot ser una excusa pel ‘tot s’hi val’”. I ha conclòs el post dient: “Cal una reflexió sobre el nivell de toxicitat que algunes persones estan disposades a arribar, amagant-se darrere de l’anonimat que ofereixen les xarxes socials.”