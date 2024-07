Polèmica per les Cantades a la festa major de Sant Feliu del Racó

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va condemnar el passat dijous en un comunicat les Cantades de la colla ‘Els més tranquils’ durant la Festa Major de Sant Feliu del Racó, que forma part del municipi castellarenc. El govern municipal hi expressa el seu rebuig “a totes aquelles activitats que puguin representar un tracte vexatori i desfavorable per raons d’edat, sexe, gènere, orientació sexual, raça, ètnia, cultura, ideologia, religió o qualsevol altra condició o circumstància de tipus personal o social”. Per la seva part, i a través d’un missatge a Instagram, el grup ‘Els més tranquils’ s’ha disculpat “si algú s’ha sentit ofès i assegura que “si el ritme d’aquest any no us ha entusiasmat prou, no patiu que l’any vinent l’entomarem diferent”.

La corporació local, presidida per l’alcalde Ignasi Giménez, no ha sigut l’únic agent del municipi que ha condemnat la cantada, perquè el grup municipal d’ERC a Castellar també va mostrar el passat dijous el seu “ferm rebuig” a la part de les lletres de les cantades “que anomenen persones de Sant Feliu desvinculades del món polític”.

I també s’ha difós un comunicat d’un grup de veïns de Sant Feliu del Racó que demanen que “les Cantades han de deixar de formar part” de la festa major de Sant Feliu, perquè considera que les cantades “han destacat pel seu contingut sexista, masclista i racista”.

Enguany, les cantades van versionar dues cançons, Olívia de The Tyets i La Platja d’Stay Homas.

“Part de les lletres són ofensives”

En el comunicat, l’Ajuntament de Castellar argumenta que “la llibertat d’expressió no pot emparar continguts que vulnerin els drets de les persones. En aquest sentit, el consistori no comparteix en absolut les lletres de les esmentades cantades perquè, en determinades parts, són ofensives i atempten contra la intimitat i l’honorabilitat de persones”. El consistori també subratlla que no va organitzar la festa major, sinó que anava a càrrec de l’associació de veïns.

Tanmateix, des de la corporació local s’ha fet arribar a la colla ‘Els més tranquils’ el seu malestar pel contingut de les lletres i se’ls ha demanat “que revisin en profunditat aquesta activitat per tal de garantir el respecte i la bona convivència entre les persones”. Finalment, el consistori fa una crida al civisme i a utilitzar expressions lliures de masclisme, racisme o qualsevol tipus de violència.