Les obres de la nova piscina municipal descoberta de Castellar, en marxa

Era una de les notícies més esperades per la ciutadania. Les obres de construcció de la futura piscina municipal descoberta de Castellar del Vallès ja han començat. El nou equipament se situarà en una finca de més de 6.000 metres quadrats al costat del parc de Colobrers, entre la ronda de Tolosa, el camí de Can Casamada i les pistes d’atletisme, i oferirà un espai d’ús públic per a la pràctica de la natació i el lleure durant la temporada d’estiu. Si es compleixen els terminis previstos la previsió és que la piscina es pugui posar en funcionament l’estiu del 2026. El pressupost és d'uns tres milions i mig d'euros. El projecte es va adjudicar en el ple de gener passat i suposa una de les actuacions més importants del mandat.

Obres de la piscina municipal descoberta de Castellar

Albert San Andrés - Ajuntament de Castellar

La nova instal·lació tindrà una superfície de 1.500 metres quadrats de làmina d’aigua distribuïda en quatre vasos amb funcions diferenciades: un de lúdic amb zona de platja, un de natació, un tercer destinat a espai de relaxament i, finalment, un darrer adreçat al públic infantil. Tots aquests espais d’aigua multiplicaran per sis la làmina d’aigua de l’actual piscina descoberta del Complex Esportiu de Puigverd. A més, gairebé triplicaran la superfície de les piscines que hi havia hagut històricament al carrer de Sant Feliu (on actualment hi ha l’escola El Sol i La Lluna).

Com serà l'equipament?

L’entorn de l’equipament disposarà d’una àmplia zona enjardinada de 3.000 metres quadrats, amb espais d’ombra, taules de pícnic i dutxes, i 1.000 metres quadrats més de superfície pavimentada. L’edifici on hi haurà els vestidors, de gairebé 500 metres quadrats, disposarà també de servei de bar restaurant. L’equipament, de baix manteniment i alimentat amb energies renovables, estarà preparat per funcionar fora de la temporada estiuenca.

Obres de la piscina municipal descoberta de Castellar

Albert San Andrés - Ajuntament de Castellar

El projecte preveu, a més, l’adequació de l’entorn amb la pavimentació del vial i voreres adjacents, un aparcament en bateria i la reforma del camí lateral que connecta amb el camí de Can Casamada.

L’actuació, que es va iniciar el passat mes d’abril, va a càrrec de dues empreses: Roig Construcciones y Servicios SL executa la part corresponent a la piscina i zona enjardinada, mentre que Elecnor Servicios y Proyectos SAU és l’adjudicatària de la construcció de l’edifici de vestidors i serveis.