Al·lèrgiques al pol·len: "És una merda que calguin espais concrets per potenciar el talent femení"

Al·lèrgiques al Pol·len serà un dels plats forts de la cinquena edició del FemFestival, que se celebra a Castellar del Vallès entre el 3 i el 6 de juliol. La cita presenta novament un reguitzell de concerts que reivindiquen el talent femení, amb veus que aquest any travessen fronteres per primera vegada. El format atrau propostes com Tonina o Flor de Lava, que actuaran a la plaça de la Fàbrica Nova.

El to feminista tenyeix la programació. "És una moneda de dues cares, perquè sents que està molt bé poder participar d'aquests espais que aposten per l'escena femenina, tot i que cal anar més enllà", reflexiona Emma Dotres, membre d'Al·lèrgiques al Pol·len. La girlband sorgida a la Vila de Gràcia posa sobre la taula el dilema moral que suposa la necessitat d'haver d'impulsar iniciatives com aquesta. "És una merda que siguin necessaris espais concrets que hagin de potenciar aquest talent femení. En canvi, no n'hi ha d'específics per a l'escena masculina. És una dicotomia i ens hi trobem sempre. Tant de bo algun dia puguem deixar de participar-hi", planteja Dotres sobre l'assoliment d'una igualtat real.

"És afegir una responsabilitat que ja tens pel simple fet de ser una dona artista", sosté sobre l'exigència d'haver de donar la cara permanentment en aquests formats i el seu paper com a referents. L'objectiu, mantenen les joves, ha de perseguir una normalitat que no hagi de potenciar la presència de dones per la condició de ser-ho.

"Estem en un molt bon moment"

Sigui com sigui, el grup confirma que arriba en esplendor, després del llançament del seu quart àlbum a finals del 2024. "El disc està anant molt bé. Tots els bolos que hem fet han funcionat i la gent respon. Estem en un molt bon moment, més enllà de la música. Tenim un directe i un equip molt consolidats. Diria que sí, és un moment de consolidació. Et fa estar molt més tranquil·la a l'escenari i amb el públic", sosté. Al·larma ha obert la porta a col·laborar amb artistes com Figa Flawas, Dan Peralbo, Ven’nus o Joan Manuel Serrat. "Busquem trobar l'equilibri", remarquen, amb la voluntat d'establir vincles amb cantants que tinguin una filosofia que casi amb les sis integrants.

Cançons com Carinyu meu han suposat un salt estilístic, tant des del punt de vista de la repercussió com d'un gènere més enfocat al pop-rock. "No és un gir, sinó una evolució de la nostra música. Madures professionalment i personalment. Ens hem trobat fent aquest disc perquè ha sortit a partir dels nostres gustos. Hi ha alguns temes més comercials i es nota. T'adones que realment hi ha fórmula. Però mantenim l'essència", avisa.

L'agenda és plena de concerts: quatre bolos al juliol, vuit més a l'agost i un calendari que les farà sonar arreu tot l'estiu. "Hem tancat una gira molt bèstia i encara hi ha coses per definir". Una de les cites confirmades a la nostra comarca està a punt d'arribar. L'escenari del FemFestival les espera el divendres 4 de juliol.