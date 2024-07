Detingut per intentar robar amb violència una dona davant del Taulí

Un home ha estat caçat in fraganti quan intentava robar amb violència una dona davant de l’hospital Parc Taulí de Sabadell. Agents de la Policia Nacional, que ràpidament s’han adonat de la situació, han reduït l’individu i se l’han endut detingut. Un equip d’emergències sanitàries de l’hospital també s’ha desplaçat fins al punt on s’ha produït l’incident per socórrer la víctima. Persones que han presenciat el succés apunten que l’home ha intentat estirar fortament el bolso a la víctima; i que els crits han alertat ràpidament els agents policials.