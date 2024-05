VÍDEO | Vint accidents anuals a l’avinguda d’Estrasburg

L’avinguda d’Estrasburg s’ha convertit en un dels principals eixos de comunicació a Sabadell, un fet que ha impulsat canvis en l’espai. La zona -que creua el barri de Can Llong, connectant la plaça d’Espanya amb la ronda d’Oest- rep cada dia més de 15.000 vehicles de mitjana. Aquesta realitat ha obligat el Govern municipal a moure fitxa. En els últims mesos s’ha fet la instal·lació de reductors de velocitat en dos trams diferents de la via i recentment s’han col·locat nous semàfors, coincidint amb l’obertura de la llosa sobre la ronda Oest. L’objectiu és millorar la seguretat i rebaixar l’accidentalitat en un punt cada dia més concorregut.

De mitjana, en aquest indret hi ha una vintena d’accidents anuals, amb més de quaranta vehicles implicats cada any. Segons dades municipals facilitades al Diari, la sinistralitat s’ha mantingut estable des del 2019 -amb una baixada notable el 2020 per la situació conjuntural de la pandèmia-.

Tal com reflecteix l’última memòria de la Policia Municipal, un dels punts més conflictius en el teixit viari és la plaça de Còrdova -la penúltima rotonda abans d’entrar a la C-58c-, el tram final d’Estrasburg. Les afectacions, però, s’han pogut reduir. Allà, el 2019 es van produir vuit accidents, mentre que el 2021 en van ser sis. Cap d’ells va ser greu. Fa tot just una setmana, va tenir lloc el darrer sinistre per una topada que va deixar un vehicle travessat a la via.

Davant de l’elevat trànsit, el consistori demana als conductors que respectin els senyals de velocitat per evitar accidents en una carretera on s’han sincronitzat els semàfors perquè no es pugui córrer. Amb tot, però, el civisme i la responsabilitat individual juguen també un rol important per garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública.

En aquest sentit, l'amplada de les voreres de l'entorn i l'increment del nombre de veïns en el barri els darrers anys propicien també la mobilitat de vianants que han de conviure amb vehicles com patinets elèctrics, que en alguns casos circulen infringint les normes i de manera imprudent, tal com es pot veure en aquest vídeo.

 

Sigui com sigui, la creixent circulació i el continu moviment en aquest emplaçament motiva la demanda de l’Ajuntament de Sabadell. El consistori reitera que la solució definitiva per disminuir l’alt volum de vehicles a la zona i rebaixar la sinistralitat serà la construcció de la ronda Nord, “que evitarà el pas de bona part del trànsit que ara travessa l’avinguda Estrasburg”.