Instal·len nous reductors de velocitat del trànsit a Sabadell

Els reductors de velocitat en la xarxa viària -en forma de ressalts, plataformes o coixins berlinesos- són elements cada dia més presents en carrers i carreteres de Sabadell. Segons ha informat aquesta setmana l’Ajuntament, ja han finalitzat els treballs per a la instal·lació de nous instruments en l’asfalt per obligar a reduir la marxa dels conductors.

En concret, se n’han col·locat dos a l’avinguda d’Estrasburg, al barri de Can Llong, i dos més al carrer del Puig de la Creu, al barri de Can Puiggener. El consistori destaca que les actuacions pretenen millorar la seguretat a la via pública en aquests punts de la ciutat i reduir el risc d’accidents de trànsit.