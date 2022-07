Can Llong i Can Puiggener, barris en creixement a Sabadell

Can Llong i Castellarnau, Can Puiggener i Gràcia marquen tendència. Es tracta dels tres barris de Sabadell que més veïns nous han atrapat en termes relatius des de l’any 2017: el sector del Berard ha guanyat un 5,2% més d’habitants, seguit de Can Puiggener (+3,7%) i el barri de Gràcia (+2,7%).

Els serveis propers, els preus de l’habitatge, les connexions viàries i ferroviàries i les zones verdes són els must a l’hora de triar un barri per viure. Així ho asseguren els experts del sector immobiliari: “La bona connexió amb Barcelona, les noves promocions i espais verds tenen molt reclam”, sosté Josep Marin, gerent d’Expofinques Sabadell Centre.

Ara bé, si analitzem la tendència del 2019 fins avui, Can Gambús és el barri que més ha crescut després de la pandèmia, i guanya un 9,8% d’habitants en només dos anys.

Can Llong i Castellarnau creixen, però tenen encara una projecció major de cara als pròxims anys. Són els dos barris que tenen més terreny edificable disponible a Sabadell. A Can Llong, hi ha disponibilitat de dos solars que sumen més de 27.000 metres quadrats on es poden construir fins a 375 pisos nous, segons l’Estudi de Detall del Polígon II de Can Llong de l’Ajuntament de Sabadell. “Hi ha molta demanda als barris més nous de Sabadell, perquè tenen perspectiva de creixement i nous serveis”, apunta Marin.

Can Puiggener té un altre atractiu: un habitatge més assequible. Segons les últimes dades del portal Idealista, el lloguer a aquest barri té un preu de 7,9 euros el metre quadrat. El preu mitjà del lloguer a Sabadell és de 10,4 euros per cada metre quadrat el juny del 2022.

El creixement poblacional als barris perifèrics antics s’explica, entre d’altres, perquè té una oferta assequible i per les transmissions patrimonials, segons Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB. “Vaig venir a viure al barri, ara fa tres anys, perquè el preu de lloguer s’adaptava molt bé al que jo buscava: un pis amb tres habitacions que no supera els 600 euros”, explica Mar López, que ha viscut tota la seva vida a Torreguitart.

El barri de Gràcia també està de moda. I conté un híbrid dels barris anteriors: és cèntric, proper als serveis i disposa d’una oferta més assequible que la zona nova de Sabadell o el Centre. “Té la tranquil·litat d’un poble i els serveis d’una gran ciutat”, explica Yaiza Roldan, que ha arribat tot just fa un any al barri.

En termes absoluts, el barri estrella –i que més creix en nombre absolut d’habitants, continua sent el Centre, que guanya més d’un miler de nous habitants (+2,81 %) des de 2017. De fet, en una imatge fixa de la ciutat, el centre de Sabadell és la zona amb més població, amb 37.301 habitants (17,3% del total de població), seguit de la Creu de Barberà, amb 20.964 habitants (9,7%) i Ca n’Oriac, amb 19.352 habitants (9% ).

Aquests tres barris de Sabadell concentren pràcticament quatre de cada deu veïns de la ciutat. Per contra, els sectors de la ciutat amb menys habitants són Can Puiggener, tot i ser un dels que més ha crescut els últims cinc anys, amb 6.732 habitants (3,1%) i la Serra-Est (el Poblenou i Torre-romeu), amb 9.072 habitants (4,2%).

El Centre, preferit pels sabadellencs

La mobilitat interna de Sabadell –emigració de barri a barri– creix l’any 2021. A la nostra ciutat, 13.233 persones han canviat de domicili el 2021, un 28% més que l’any anterior. Es recupera la tendència a l’alça en el nombre de moviments entre districtes i sectors de la ciutat. Però on van els sabadellencs que volen mudar-se de barri?

Els llocs preferits pels residir-hi són el Centre (+2.316 persones), Ca n’Oriac (+1.675) i Sant Oleguer (+ 1.104), segons l’Informe Estadístic de Població. “Les zones cèntriques agafen encara més força entre els sabadellencs que volen canviar de domicili”, explica Josep Marin.

La zona de Covadonga desperta interès: “Hi ha moltes preguntes pel que fa al projecte de pacificació de la Gran Via, els habitatges propers es revaloritzaran a l’alça quan aquest projecte estigui en marxa”, afegeix.