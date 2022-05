Can Gambús, el barri que més habitants guanya després de la pandèmia

Can Gambús, les Termes i la Plana del Pintor són els barris de Sabadell preferits per a viure-hi després de la pandèmia. Són les zones de la ciutat que més han crescut en habitants des del 2019: Can Gambús, un barri encara en creixement, ha guanyat un 9,8% d’habitants en només dos anys. Encara, però, és un barri petit: hi viuen 1.662 veïns, el sisè menys poblat de Sabadell, per darrere del Raval d’Amàlia, Nostra Llar, el Torrent del Capellà, Can Feu i la Serra d’en Camaró. “El barri no para de créixer, però falten serveis”, hi coincideixen Mario Torres i Eulàlia Pozo, veïns.

Projectar una oferta educativa potent –l’institut més proper es troba als Merinals, a 17 minuts a peu–i incrementar el servei de transport públic –no hi ha oferta ferroviària, tot i que disposen de tres línies d’autobús properes– són les principals demandes d’un barri que s’està fent gran. “Els veïns troben a faltar transport públic, s’han de desplaçar fins al carrer de la Palma [els Merinals] per poder agafar un bus”, apunta Rafael Mata, des de l’associació de veïns.

La fisonomia de Can Gambús canvia ràpidament, amb noves promocions i nous projectes immobiliaris en marxa. Altres barris perifèrics de Sabadell també estan guanyant veïns, tot i que l’oferta d’habitatge ja hi era. Les Termes, per exemple, ha guanyat un 5% de veïns i ara l’habiten 2.839 persones, segons les últimes dades municipals. Es tracta d’un barri construït als anys 1960 per donar aixopluc a l’onada migratòria que arribava a la nostra ciutat.

En aquest sentit, no s’hi estan construint noves promocions, però continua creixent. Disposa dels serveis públics bàsics –centres educatius, una biblioteca, un CAP proper i una bona connexió de transport públic–, però el veïnat posa el focus en un altre aspecte: el reforç del manteniment del barri i la instal·lació de parcs infantils. “Estem recollint signatures per reposar els jocs per a nens, el barri s’està fent més jove i s’han d’atendre les noves necessitats”, apunta la presidenta de l’associació de veïns, Conxita Membrives. Hi coincideix Josep Guevara, veí de la zona, que incideix en reforçar la neteja.

Una situació que és pràcticament idèntica a l’altra punta de la ciutat, a la Plana del Pintor. A la zona, el veïnat també reclama més manteniment, zones verdes i espais pensats per a la gent gran, després que el barri estigui creixent. “Al nostre barri ha mort molta gent gran a causa del virus, hi ha oferta d’habitatge i és econòmica. D’altra banda, l’estació d’FGC és molt atractiva per atraure gent”, apunta Alonso Simón, històric de la Planada.

Tot i això, encara hi viu molta gent gran. És per això que reclamen “més equipaments per a la gent gran”, comenta una altra veïna, Ana Almendro. Per la seva banda, la Montse assenyala la “manca de manteniment” del barri i reclama més neteja i cura del Parc del Nord.

Els ‘must’ d’un barri atractiu

Què fa atractius aquests barris? Els serveis, els preus de l’habitatge, les connexions i les zones verdes s’han convertit en els must a l’hora de buscar residència. Així ho asseguren Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB i Josep Marín, gerent d’Expofinques Sabadell Centre. “No es busquen ciutats dormitori, sinó barris on fer vida”, apunta l’investigador.

Miret detalla que el creixement poblacional als barris perifèrics antics –com les Termes o la Planada– es pot explicar perquè l’oferta d’habitatge és més econòmica o per les transmissions patrimonials. Per la seva banda, el gerent d’Expofinques Sabadell Centre sosté que el barri de Can Gambús és el principal atractiu per als compradors de fora de Sabadell. “Les noves promocions tenen molt reclam, especialment per la connexió viària amb Barcelona i les seves zones verdes”, apunta.

Barris que perden veïns

Hi ha altres barris que, després de la pandèmia, han perdut més veïns dels que han guanyat. Són casos que es poden comptar amb els dits d’una mà: La Serra d’en Camaró (-2,9), Torreguitart (-2,7%), Sant Julià (-0,7%) i Nostra Llar (-0,6%).

Cifuentes ha quedat pràcticament com estava abans de la pandèmia, amb un tímid retrocés del 0,06%. Són l’excepció: la resta de zones de la ciutat han experimentat un creixement sostingut i Sabadell ha guanyat un 1,2% de població des del 2019.