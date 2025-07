La normativa fixa que en oficines es pot arribar a treballar com a màxim a 27 ºC, mentre que no hi ha un límit a l'exterior

A quarts d'onze del matí, el termòmetre del mòbil ja marca 33 ºC aquest primer dia de juliol a Sabadell. Fa setmanes que la calor és intensa dia i nit i aquests dies, concretament, les autoritats han decretat un episodi d'onada de calor, i treballar en aquestes condicions posa en valor la tasca de tots aquells que s'hi troben.

Paletes, repartidors, personal de neteja, jardiners, vigilants i un llarg etcètera de professionals que es veuen exposats a les altes temperatures perquè a l'exterior la normativa (Reial Decret 14/2022 de l’1 d’agost) no marca un límit per deixar de treballar, mentre que a l'interior, en oficines, estableix el topall en 27 ºC per garantir les condicions de confort i seguretat. Per això, el ple municipal de juny es va suspendre per una avaria en el sistema de refrigeració que feia que la temperatura de la sala de plens el 30 de juny a les 17 h fos superior a 29 ºC segons va informar l'Ajuntament.

L'activitat al carrer, però, no s'atura per les altes temperatures, ni a 27, ni 29 ni 33 ºC, o més. Jefferson Clavijo és repartidor de paquets de comerç electrònic a la zona del Centre, i explica que "amb aquesta calor pràcticament no es pot treballar, estem 8-10 hores al dia a la intempèrie". El seu remei és comprar aigua durant el dia i amb els companys comparteixen una nevera portàtil amb la qual mantenen l'aigua fresca. Preparar-se per treballar tot i la calor ja forma part de la seva rutina: "congelem l'aigua a casa i així es manté una mica durant el dia. I, cada cert temps, ens posem a la furgoneta amb l'aire condicionat".

A l'obra, Esteban Ñacato explica que, per ell, la clau és cobrir-se amb una samarreta lleugera de màniga llarga, gorra que li cobreix el clatell i es porta cantimplores tèrmiques amb aigua freda de casa, d'on beu durant el dia. "A la nit ja poso les ampolles a la nevera", explica. I durant la jornada laboral, mirar de trobar ombra o generar-ne amb tendals o malles grans que impedeixin que els toqui el sol directament, beure contínuament així com fer descansos, remullar-se i prendre un refresc a mig matí. Ñacato creu que "aquest any es nota que l'estiu ha començat molt més fort, no sé si baixarà, però ha començat molt fort i molt d'hora". "Si et vas mullant i bevent aigua, sobretot buscant maneres de tapar el sol, és suportable. No és luxe, però és suportable", finalitza.

També treballa en una obra Julio Cortés, que comparteix la sensació que aquest any la calor més intensa "ha arribat massa d'hora". Treballar en aquestes condicions –quan el trobem, el termòmetre del mòbil ha pujat a 34 ºC– "és empipador, i a vegades no tens ombra, però estem amb carpes. Es passa malament, però s'ha de passar". De tanta calor pots tenir mal de cap, afegeix, per això remarca que és important respectar els 10 minuts de descans estipulats cada dues hores així com no perdre de vista la seva gran aliada: l'aigua freda, fins i tot congelada, que amb els companys guarden en una nevereta portàtil.