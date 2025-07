Sabadell tindrà una nova àrea per a deslligar gossos

Sabadell tindrà una nova zona de gossos al parc d'Odessa, a Can Llong. Aquesta actuació forma part d’un projecte de renovació del parc, aprovat recentment de manera inicial, que preveu la creació d’un espai específic destinat als gossos. Aquesta nova àrea se sumarà a els 15 espais habilitats que hi ha, coincidint també amb les obres de construcció de la primera gatera municipal de Sabadell començaran passat el mes d’agost, segons les previsions.

Segons fonts del consistori, "s'estan habilitant zones d'ús compartit per a gossos en determinats horaris", una mesura pensada per facilitar la convivència entre persones i animals. Sabadell disposa ara de cinc noves zones d'´ús compartit on els gossos poden anar deslligats: les cinc zones ja actives són la plaça de Bosch i Gimpera, el parc de la Romeua, el parc de la Clota, el parc de Catalunya i la ronda d'Orient.

Malgrat això, alguns propietaris de gossos continuen reclamant més espais on els animals puguin moure’s amb llibertat i seguretat. Des del consistori, però, es defensa que s’està avançant cap a un model de ciutat que busca equilibrar les necessitats dels animals de companyia amb la convivència veïnal i l’ús compartit de l’espai públic. Fonts municipals, a banda, sostenen que, des del 2020, el nombre d’àrees específiques per a gossos gairebé s’ha duplicat, passant de 7 a 15, i es preveu la nova incorporació al parc d’Odessa que inclourà la zona d’esbarjo canina.