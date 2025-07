Creix la mortalitat a les carreteres vallesanes en els primers sis mesos del 2025

Set persones han perdut la vida a la xarxa viària interurbana en el que portem d'any al Vallès Occidental. Són xifres del Servei Català de Trànsit (SCT), que mostren l'escalada d'accidents mortals a les carreteres de la nostra comarca en aquest primer semestre del 2025.

La tendència a l'alça pel que fa als accidents amb conseqüències fatals es trasllada al conjunt del país, però en menor mesura. En aquests primers sis mesos, 69 persones han mort en 65 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. L'informe de l'organisme català mostra que hi ha hagut menys accidents amb víctimes (3.952 per 3.961 l’any passat), però més víctimes totals (5.724 per 5.670 l’any passat) i hi ha hagut una víctima mortal més respecte al 2024. Si ho comparem amb el 2019 -any de referència per al compliment d’objectius-, van morir 82 persones en 79 sinistres: la reducció és de gairebé el 16%.

La T-11 és la carretera que acumula més accidents a la demarcació de Tarragona en els darrers tres anys.

Enguany, tampoc s'aconsegueix revertir una dinàmica que es repeteix: les carreteres que han acumulat més morts aquest 2025 són l’AP-7 (9) i la C-58 (6), malgrat que en general es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. Aquesta realitat té impacte en les xifres de la comarca, per on passen les dues artèries. Els set morts en la mobilitat vallesana són la dada més alta en la comparativa amb la resta de comarques. El Baix Llobregat i Osona, amb cinc morts cadascuna, estan per darrere.

Més enllà de la fotografia actual, l'evolució en el període sota la lupa de Trànsit no dibuixa un pronòstic favorable. De fet, tant el 2019 com el 2024 havien perdut la vida a les carreteres de la comarca tres persones. Quatre menys que les víctimes actuals (+133,3%).

Una preocupació creixent

La sinistralitat a la xarxa viària ha tornat a irrompre en la primera línia arran d'un increment que va experimentar durant el Carnestoltes passat una jornada negre, que es va saldar amb dos accidents mortals al Vallès Occidental. També va ser especialment crua la nit de Cap d'Any, amb dos morts a Sant Quirze i Badia. Amb les dades a la mà, el departament dirigit per Ramon Lamiel va posar el focus a capgirar aquest context, que s'atribuïa a factors conjunturals molt marcat per les dues festivitats.

Sigui com sigui, el cert és que, al conjunt de Catalunya, el mes de juny s’ha tancat amb vuit víctimes mortals, quan el mes de juny de l’any passat n’hi va haver divuit. Això fa que sigui un dels mesos amb menys mortalitat per accident de trànsit, juntament amb el mes de maig (nou morts). En aquest sentit, s’ha contingut l’elevada sinistralitat que es va registrar el mes de març (divuit morts) i el mes d’abril (dotze víctimes mortals).

El perfil de les víctimes

De les 69 víctimes mortals que hi ha hagut aquest 2025, 55 eren homes i 14, dones. Pel que fa a l’edat de les víctimes, hi ha hagut un increment dels morts entre els joves de menys de 35 anys. En concret, 25 de les 69 víctimes mortals són menors de 35 anys (36,2%). En concret, hi ha hagut dotze morts de 15 a 24 anys, dotze més de 25 a 34 anys i també 1 de 0 a 14 anys. De la resta de franges, destaca sobretot la de 55 a 64 anys per ser la que acumula més víctimes mortals, un total de quinze.

La preocupació creix especialment amb determinats perfils de conductors. Les víctimes de col·lectius vulnerables representen gairebé la meitat dels morts. De les 69 víctimes mortals, 31 pertanyen a aquest grup, prop d’un 45%. En concret, 23 eren motoristes, cinc vianants i tres ciclistes.