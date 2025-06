L’AP-7 i la C-58, les carreteres més mortals

La C-58 i l’AP-7 són les dues carreteres de Catalunya que més mortalitat acumulen des que va començar l’any. En total, aquesta xifra augmenta a les 12 morts des de l’1 de gener passat, tot i que no de manera equilibrada. Tot i que no té una causa específica, segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT), l’AP-7, en la totalitat de la seva via, ha estat escenari de set accidents mortals, davant de les cinc que ha protagonitzat la C-58, però la xifra canvia i crida més l’atenció quan parlem, concretament dels trams del Vallès a totes dues vies: a la primera hi ha hagut un sinistre, mentre que a la segona hi han ocorregut quatre dels cinc accidents mortals que ha patit la via en total. Per tant, amb això, es pot extreure que, mentre que a l’AP-7 hi ha hagut una de les set morts (14,3%), a la C-58 la xifra augmenta fins al 80%. “A la resta de vies el comportament de la sinistralitat no s’ha disparat, respecte a l’any passat, però a aquestes dues carreteres, sí”, comenta el coordinador de seguretat viària i mobilitat del SCT, Òscar Llatje. “Així com la sinistralitat de l’AP-7 posa el focus en la demarcació de Tarragona, la de la C-58 se centra en la zona del Vallès, principalment als trams de Badia del Vallès i el de Vacarisses”, assenyala Cristian Bardají, director de l’Àrea de Mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).

Juanma Peláez

Més circulació, més accidents

Tot i que fins que no hi hagi cap mort no seran xifres positives, la mortalitat ha fet una davallada molt notable respecte fa 25 anys i cada vegada les xifres, encara que hi hagi excepcions, van de baixada. “L’any 2000 hi va haver uns 600 morts a les carreteres i l’any passat vam baixar de les 150. Són bones notícies, tot i que sempre es podrà millorar”, comenta Llatje. És cert, però, que les dues carreteres que tenen més mortalitat també són les dues que acumulen més cotxes circulant-hi: “És normal que les vies amb més trànsit tinguin més accidents; el que no és normal és que aquest inici d’any s’hagi superat la mitjana”, indica Bardají. “No és més perillosa la C-58 que l’AP-7, però són dues vies amb trams complexos i s’ha notat en termes de sinistralitat”, afegeix el director de l’Àrea de Mobilitat del RACC, que afegeix que “hi ha carreteres amb molta menys afluència que tenen, proporcionalment, molta més mortalitat”.

Juanma Peláez

La nit, l’horari més crític

Ambdós experts asseguren que no és un fet preocupant, sinó que és aleatori i que “no cal alarmar-se”. Tot i això, ambdós posen èmfasi en el fet que cal posar els cinc sentits a l’hora de conduir, principalment a la nit. “Tots els que hi ha hagut fins ara són accidents evitables. Crida l’atenció que la sinistralitat augmenti a les nits de cap de setmana. La gent surt de festa i són hores que augmenta la perillositat al volant”, diu Llatje. A més, Bardají també remarca la incredulitat davant de l’elevada quantitat de morts per atropellament: “No té sentit que en un lloc, en principi, prohibit transitar-hi hi hagi una xifra tan elevada d’atropellaments”. Tot i això, però, ambdós experts envien un missatge de calma a les persones que hi transiten perquè “no són carreteres complicades ni perilloses per circular-hi”.