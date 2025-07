L'Ajuntament retirarà més de 3.000 kg de gel hidroalcohòlic caducat

L'Ajuntament debatrà al ple municipal d'aquest dimecres vinent el pagament de 978,67 € amb l’objectiu de regularitzar la despesa generada per la retirada de gel hidroalcohòlic caducat emmagatzemat a les instal·lacions municipals del carrer Jacint Verdaguer, 51, conegut com a Sallarès Deu, després que el cost final del servei superés substancialment la previsió inicial. El producte, adquirit durant la pandèmia per satisfer les necessitats dels diferents equipaments municipals, estava emmagatzemat a l'edifici des d'aleshores, però, amb el temps, s'ha fet malbé i ha acabat caducant, de manera que ara el consistori se'n vol desfer i, per fer-ho amb les condicions necessàries, es va contractar aquesta empresa.

Després de guardar durant cinc anys el producte, es va encarregar la retirada d'uns 3.000 kg de gel hidroalcohòlic, amb un pressupost estimat de 2.362,25 € (IVA inclòs), però un cop realitzat el servei, l’empresa adjudicatària va presentar una factura final que superava amb escreix l'import pressupostat amb un import total de 3.337,73 €, corresponent a la retirada de força més de les tres tones previstes, segons fonts municipals, tot i que no n'especifiquen la quantitat exacta. Amb aquesta pujada del preu, el consistori ha hagut d’impulsar el tràmit administratiu de l'abonament de gairebé mil euros per poder fer efectiu el pagament de la diferència i evitar perjudicis a l’empresa que ha prestat el servei.