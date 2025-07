Sabadell serà un dels escenaris clau en la transformació de l’atenció primària que impulsa el Departament de Salut. El CAP Concòrdia ha estat seleccionat com a Centre de Salut Integral de Referència (CSIR), dins una prova pilot que comença aquest juliol i que vol millorar l’accessibilitat i la qualitat assistencial.

El Departament de Salut ha escollit aquest centre com un dels 27 de tot el país que provaran un nou model d’organització i atenció. L’objectiu és fer més eficient la gestió de les visites, reduir els temps d’espera, millorar l’atenció al pacient i descongestionar tant els centres d’atenció primària com els hospitals. I resoldre la manca d’accessibilitat, la sobrecàrrega dels professionals i la falta de coordinació entre nivells assistencials. Uns 12.000 sabadellencs tenen com a ambulatori de referència el CAP Concòrdia.

Què canvia, exactament?

El CSIR Concòrdia, com la resta dels seleccionats, tindrà més autonomia per redissenyar circuits interns, cosa que permetrà evitar duplicitats i agilitzar la gestió. Els administratius hi jugaran un paper molt més actiu, esdevenint referents en la programació de visites i ajudant a descarregar tasques no clíniques dels metges i infermeres.

També es preveu incorporar eines basades en intel·ligència artificial, com ara assistents digitals que transcriguin converses o ajudin a la gestió documental. A més, es reforçarà la coordinació amb serveis socials i comunitaris, especialment per millorar l’atenció domiciliària i a les persones amb malalties cròniques.

A principis d`any, l`ambulatori va estrenar un nou bloc ampliat

Els resultats s'avaluaran en un any

Manel del Castillo, president del comitè CAIROS que assessora Salut, assegura que "els usuaris notaran millores en l’accés a les visites, la rapidesa de les derivacions i el temps de resposta en situacions comunes com una lumbàlgia o la renovació de la medicació". L’objectiu, afirma, és que es pugui donar atenció en un termini de 48 hores. Els canvis s’aniran desplegant durant els propers mesos i seran avaluats en un any. Si els resultats són positius, el model s’estendrà a més centres del territori.

Amb la inclusió del CAP Concòrdia en aquest projecte pioner, Sabadell es posiciona com a ciutat clau en el futur de l’atenció primària a Catalunya. A la Regió Sanitària Metropolitana Nord, només quatre centres han estat escollits: de Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Terrassa i Sabadell.