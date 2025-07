Ampli desplegament per un incident a la residència d'estudiants de Sabadell

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplegat aquest matí a l'Eix Macià després de rebre un avís de la zona de la residència d'estudiants del Llac Center de Sabadell. En arribar al lloc, els efectius d'emergències han fet comprovacions després de constatar una olor de cremat i un fum que havia fet saltar les alarmes.

Els bombers han localitzat uns operaris treballant en la zona amb una radial, un fet que hauria provocat l'incident, que no ha anat a més. De fet, no ha calgut la intervenció de les tres dotacions, malgrat que l'escena ha despertat l'expectació dels residents i ciutadans que passaven per l'emplaçament en aquell moment.

L'avís ha arribat poc després de dos quarts de deu del matí d'aquest dimarts. No s'han hagut de lamentar danys personals i, després de mitja hora, els camions han tornat al parc un cop feta la revisió pertinent de l'espai. Tot ha quedat en una falsa alarma.

Desplegament de Bombers al Llac Center

Juanma Peláez

