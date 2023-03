L’avinguda d’Estrasburg reclama solucions per reduir el trànsit

La Gran Via centra l’atenció per resoldre el problema de la mobilitat viària que hi ha a Sabadell i treure cotxes i camions de la trama urbana. Però també hi ha altres vies que acumulen molt trànsit i els veïns reclamen solucions, com és el cas de l’avinguda d’Estrasburg, que connecta la plaça d’Espanya -allà on acaba la Gran Via- amb la ronda Oest, creuant el barri de Can Llong.

Pels experts en urbanisme, la solució és clara: reduir el trànsit de l’avinguda buscant que no sigui un lloc de pas com és ara pels mateixos sabadellencs i totes aquelles persones que van amb cotxe a Castellar o baixen cap als municipis que connecta la C-58 o, directament, a Barcelona. Per aconseguir-ho, els arquitectes urbanistes sabadellencs Manel Larrosa i Xavier Ludevid coincideixen que cal construir la ronda Nord entre Sabadell i Castellar perquè tot aquest trànsit no entri al municipi i eviti, així, passar per llocs com l’avinguda d’Estrasburg, que venint del nord és la manera més ràpida de dirigir-se a la C-58. “Si des de la gasolinera on acaba la ronda Oest tinguessis un pas per connectar amb la carretera de Castellar, ja desviaries una part del trànsit”, apunta Larrosa.

Ara bé, els dos tècnics difereixen sobre el traçat que hauria de tenir aquesta connexió. Manel Larrosa aposta per passar per sota l’avinguda de les Palmeres de Can Deu, mentre que Xavier Ludevid creu que seria millor fer un fals túnel al bosc de Can Deu. Ludevid assenyala que per reduir el trànsit de l’avinguda d’Estrasburg i de la Gran Via, “des d’una visió estrictament tècnica, l’únic que s’ha de fer és connectar la ronda Oest amb la carretera de Castellar”. A parer seu, el fals túnel seria l’opció més senzilla i la capa natural afectada per les obres assegura que es recuperaria en qüestió d’anys com ha passat a la C-59 a Palau-solità i Plegamans.

Més permeabilitat

A la ronda Oest li falten opcions per entrar i sortir, segons Manel Larrosa, ja que actualment porta a l’inici de la carretera de Matadepera -Can Deu-, a l’avinguda d’Estrasburg de Can Llong i a la carretera de Terrassa (N-150). L’arquitecte urbanista apunta que a Sabadell “li falta malla”, perquè la xarxa viària té “poca interrelació”. Per això proposa que el sistema de rondes de la ciutat fos més complet. Per la banda de la ronda Oest, creu que podria enllaçar també amb l’avinguda de Lluís Companys, que ara acaba a Can Rull. A llarg termini, el sabadellenc completaria el sistema de rondes de la ciutat amb la ronda Est, per evitar que el trànsit que pugui venir de Santa Perpètua de Mogoda o Mollet, per posar dos exemples, travessi Torre-romeu. “No és gaire correcte passar pel mig, el trànsit hauria d’anar per l’esquena del barri”, assenyala Larrosa.

Per la seva part, Ludevid assenyala que la connexió amb Castellar s’hauria de fer enllaçant en un pont únic els cotxes amb la via del tren dels FGC cap a Castellar. Mentre hi hagi el flux de trànsit que hi ha actualment a l’avinguda d’Estrasburg, creu que difícilment es podrà millorar la situació amb altres mesures. Les “tècniques clàssiques”, indica, servirien per reduir l’amplada de carrils i posar impediments, però creu que en aquest cas generarien un gran problema a les persones que s’han de desplaçar i no resoldrien la qüestió de fons.