“És un caos”: Trànsit dens a l’avinguda d’Estrasburg, amb més de 15.000 cotxes cada dia

17 h. Hora punta. Infants que han sortit de l’escola. Camions de grans dimensions que passen per l’avinguda d’Estrasburg. Sabadellencs que busquen sortida a Barcelona, al sud o al nord de la ciutat. Conductors que entren per Can Llong per arribar a Castellar del Vallès. “El caos circulatori està servit. Hi ha una gran quantitat de cotxes que passa cada dia pel nostre carrer”.

Veïns i comerciants de Can Llong demanen reduir la pressió de trànsit de l’avinguda d’Estrasburg, artèria principal del barri i que connecta amb la ronda Oest. Més xarxa de transport públic i una connexió directa a Castellar són les alternatives que proposen per expulsar cotxes de l’avinguda. “Fa de ronda a l’interior de la ciutat”, observa Xavier Ludevid, arquitecte urbanista.

La Gran Via és l’eix viari de la ciutat que més volum de trànsit absorbeix, amb 41.300 vehicles cada dia, segons dades municipals del 2019. I, de retruc, els efectes arriben a l’avinguda d’Estrasburg, la via on mor la Gran Via i que connecta la ronda Oest de Sabadell. L’avinguda rep cada dia més de 15.000 vehicles de mitjana. A aquest punt conflueix la vida al barri– amb entrades i sortides d’escoles i de comerços– i la connexió amb la ronda Oest, que rep els vehicles que volen accedir a Castellar i els sabadellencs que volen arribar a Terrassa, Barcelona o el nord de la ciutat.

“La majoria de gent utilitza la via per anar cap a l’autopista, és una zona de pas, però no entren als comerços”, lamenta Emma Miguel, propietària de l’escola Bressol Colorins i presidenta de l’associació de comerciants de Can Llong. A això se li afegeix la manca d’aparcament a la zona. El seu establiment està ubicat a la intersecció entre la vinguda i la ronda d’Europa, al rovell de l’ou de la congestió viària. “Ara s’han instal·lat reductors de velocitat que funcionen molt bé, però no treu cotxes de la via”, assenyala.

També veïns d’aquesta artèria protagonista de Can Llong reclamen una alternativa: “Els joves han de sortir de classe i travessar l’avinguda. I els vehicles que hi transiten acaben col·lapsant la zona”, destaca Enrique Pérez, president d’una comunitat del carrer de Copenhague i membre de l’associació de veïns. “El soroll és inaguantable, comença a les sis del matí. A banda del fum dels vehicles”, afegeix l’Isidre Fernandez, veí de la zona.

Connectar amb Castellar i més transport públic

Ludovid veu una solució a mitjà termini: perllongar la ronda Oest fins a arribar a Castellar del Vallès, una carretera que ara acaba a Can Deu. “Es podrien reduir el nombre de vehicles que transiten per aquesta via de Can Llong amb una ronda exterior entre Sabadell i Castellar”, defensa. Creu que cal diferenciar aquesta infraestructura del Quart Cinturó i apunta que “la connectivitat de carreteres locals trauria part del problema”.

D’altra banda, l’expert apunta la necessitat de fer arribar l’estació de Rodalies i potenciar l’autobús. “S’han de fer polítiques de transport públic i reconfigurar la xarxa d’autobusos”, proposa. Un fet que viu cada dia el fill d’Emma Miguel: “Arriba abans al Centre des de Barberà del Vallès que des de Can Llong”, sosté.