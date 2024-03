FOTOS | Estrenen la llosa de la ronda Oest, amb les obres encara per acabar

Les tanques encara marquen que les obres no han finalitzat, però alguns veïns ja han inaugurat el nou espai de cal·listènia que s’ha instal·lat a la llosa de la C-58c –la ronda Oest–, entre els barris de Can Llong i Castellarnau. El veïnat espera la seva finalització des de principis d’any, però les obres no s’han acabat.

El que fa mesos que ja està instal·lat són els aparells de cal·listènia, un rocòdrom i una pista per a l’educació viària. Les tanques ressegueixen la llosa, però algú, fa setmanes, va obrir pas a la zona esportiva, deixant una porta entreoberta. “Vinc cada matí a fer esport, no hi ha pràcticament ningú”, explica en Christian Pilo, un jove sabadellenc aficionat a la cal·listènia. l Gery Flores aprofita per posar en pràctica les tècniques que està aprenent amb la bicicleta. “Aquí no molesto ningú, estic tranquil i em poso a prova”, exposa.

Veïns de la zona reclamen la finalització de les obres, uns treballs que fonts municipals sostenen que “estan molt avançats”. Les obres, a l’espai entre el carrer de Sarajevo i l’avinguda d’Estrasburg, haurien d’haver finalitzat el 2023 segons les previsions inicials, però s’ha acabat endarrerint. Es preveu que al maig es pugui obrir definitivament, segons fonts municipals, a l’espera que l’empresa acabi els treballs.

50 places d’aparcament

“La gent ja fa ús d’una part de l’espai, però no podem accedir amb el cotxe”, lamenta la Patricia Salazar, veïna de Can Llong. Una de les utilitats d’aquesta nova zona que més espera és l’obertura de les noves zones d’aparcament. “El nostre barri està creixent, té comerç i hostaleria, i aparcar cada cop és més difícil”, expressa. A segons quines hores, es complica aparcar a la zona. I amb l’obertura de la llosa espera que “s’alleugeri” la pressió d’aparcament a l’avinguda d’Estrasburg i els carrers adjacents.

Les obres, en un principi, preveien 200 places d’aparcament, però s’han acabat reduïnt a 50 i dos punts de càrrega elèctrica per incloure altres serveis. Mentre que part dels veïns reclamaven més places d’aparcament, d’altres consideraven imprescindible una zona d’oci, especialment per a la gent jove dels dos barris.

Amb les obres, s’hi ha creat una zona cívica amb una pista per a l’educació viària i una zona esportiva. A més hi haurà dos punts de càrrega elèctrica, zones enjardinades i més vegetació, amb la plantació de 22 arbres. També s’ha reforçat la seguretat a la rotonda, amb nous semàfors i més il·luminació a la zona.