FOTOS | Últim capítol de la reforma de la llosa de ciment de la ronda Oest

Els treballs per urbanitzar la plataforma de ciment de la ronda Oest –ubicada al costat de la rotonda que connecta l’avinguda d’Estrasburg i el carrer Ruiz Villalba, entre els barris de Can Llong i Castellarnau– i transformar-la en un espai d’ús ciutadà encarrilen la recta final i ja auguren com serà aquest nou espai. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada de la tinenta d’alcaldessa i desenvolupament urbà, Mar Molina, la regidora de drets civils i joventut, Sílvia Garcia i diversos representants veïnals van fer una visita d’obres ahir dilluns per avaluar en quin punt es troba la reurbanització de l’espai. “La reforma d’aquesta llosa feia molt que es reivindicava”, va apuntar Farrés en un contacte amb els mitjans de comunicació, on va subratllar que la nova cara de la llosa s’ha plantejat seguint les necessitats que els veïns han comunicat al consistori. Segons la previsió municipal, la reforma de la llosa, que ha suposat una inversió de prop de 510.000 euros, hauria d’estar acabada a finals de gener de l’any vinent.

Com serà, finalment?

Amb la renovació, s’hi ha creat una zona amb una pista per a l’educació viària i una zona esportiva –amb aparells de cal·listènia i rocòdrom–. “De forma espontània ja hi havia joves i famílies de la ciutat que els caps de setmana venien aquí, per exemple, a patinar”, va apuntar Farrés, que va afegir que “hem aprofitat aquesta idea, que va néixer forma natural” per configurar les zones de lleure i esport de la llosa.

La nova fisonomia de l’emplaçament també tindrà en compte el vehicle privat, ja que, a petició de les demandes de molts dels veïns, com va assegurar l’alcaldessa, incorporarà 50 noves places d’aparcament i dos punts de càrrega elèctrica. També es reforçarà la seguretat a la rotonda, amb nous semàfors i més il·luminació a la zona.

Què s’ha fet i què falta per fer?

A hores d’ara, s’han enllestit ja els treballs d’urbanització a l’àmbit on s’han col·locat el circuit de mobilitat i el rocòdrom, així com els aparells de cal·listènia. Els propers dies es farà la senyalització de les places d’aparcament i s‘instal·laran els carregadors per a vehicles elèctrics. També resta pendent enllestir la part de jardineria, amb la plantació de l’arbustiva i de l’arbrat que envoltarà els laterals del circuit de mobilitat.

Tanmateix, fonts municipals han confirmat que properament s’acabaran els treballs elèctrics d’instal·lació dels sistemes d’il·luminació i de seguretat, amb la col·locació dels semàfors amb polsadors a la rotonda ubicada entre la ronda Oest i l’avinguda d’Estrasburg.

