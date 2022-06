L’aparcament a la llosa de ciment de la ronda Oest, previst per a l’any que ve

La reconversió de la llosa de ciment sobre la ronda Oest (C-58C) en un aparcament en superfície ha superat un nou tràmit administratiu i la Junta de Govern Local ha iniciat aquest dilluns el procediment de contractació de les obres, pressupostades en poc més de mig milió d’euros: 555.007 euros.

Finalment, es faran 50 places d’estacionament, una zona esportiva (cal·listènia i rocòdrom) i àrea cívica, amb una pista per a educació vial i una altra per córrer. Ara el projecte sortirà a licitació i caldrà adjudicar-lo abans que puguin començar les obres, la qual cosa difícilment serà abans de finals d’any. La previsió és que els treballs durin sis mesos, de manera que la nova llosa es podria estrenar durant el 2023.

Aquesta plataforma està situada entre el carrer de Sarajevo i l’avinguda d’Estrasburg. La reclamació de l’Associació de Veïns de Can Llong per donar-li un ús va començar el 2018, per donar resposta a les necessitats d’aparcament de la zona. El mateix any, el govern quadripartit va iniciar el debat sobre la urbanització d’aquest espai i es va impulsar la Taula de Can Llong com a punt de discussió.

Inicialment, es preveien 200 places d’aparcament, però Ajuntament i veïns van acordar canviar el projecte per incloure-hi verd i espais d’estada. La Junta de Govern Local va fer l’aprovació inicial del projecte a finals de gener d’enguany.