El Jovent Republicà del Vallès Occidental renova la Permanent Regional amb dos sabadellencs

El Jovent Republicà (JERC) del Vallès Occidental va celebrar el Congrés Regional a Terrassa el passat dimecres 2 de juliol i van renovar la Permanent Regional dels pròxims dos anys, pel mandat 2025-2027. Aquesta decisió s'ha pres amb la intenció de reforçar l'organització regional davant dels "reptes polítics i socials" del moment, segons exposen des de la mateixa organització. La nova formació comptarà amb dos sabadellencs al capdavant: Joan Fullà Vives, que passarà a ser el portaveu regional del Vallès Occidental, i Judit Silvestre Rubio, que s'encarregarà de la comunicació del grup, "reforçant el paper de les xarxes socials pel partit".

El nou equip escollit aposta per una permanent reforçada que té com a objectiu principal fer front a l'auge de l'extrema dreta, les crisis socials i ambientals i defensar la cultura i la llengua catalanes. A part dels dos membres de la capital del Vallès, però, la JERC disposarà dels serveis de quatre integrants més, tots d'alguna localitat vallesana. Vinyet Martín Payà, de Rubí, assumirà la secretaria d'organització; Nadia Gómez Sancho s'encarregarà de les finances i l'activisme; el terrassenc Arnau Rufs i Perdices –que no és present a la fotografia oficial perquè es troba als Estats Units– serà el nou secretari de formació, i, finalment, Ariadna González i Navarro, santcugatenca, serà l'encarregada de la secretaria de Feminismes i LGTBI+.