L’aparcament a la llosa de la ronda Oest divideix els veïns de Can Llong i Castellarnau

El nou projecte per urbanitzar la llosa de ciment de la ronda Oest (C-58C) divideix l’opinió del veïnat: mentre que els veïns de Castellarnau són partidaris de destinar més espai verd i d’oci a aquella zona, veïns de Can Llong consideren que cal oferir places d’aparcament. El projecte, previst per a l’any vinent és un híbrid entre les dues demandes: l’espai acollirà mig centenar de places d’aparcament i carregadors per cotxes elèctrics, una zona esportiva i una àrea cívica.

El projecte que ara tira endavant ha reduït el nombre de places d’estacionament (en preveia 200 inicialment) després de reunir-se amb el veïnat. També es preveu la instal·lació de semàfors amb polsador a les cruïlles de la rotonda elevada.

Més places o més verd?

Alguns residents no ho veuen gaire clar: “Ens preocupa el problema de tràfic que tindrem per les entrades i sortides de l’aparcament a una rotonda que ja va col·lapsada”, coincideixen Daniel Roca i Jordi Martos, veïns de Castellarnau. El veïnat també assenyala les molèsties de soroll del pas de tràfic: “A les sis del matí ja ens desperta el tràfic de la ronda, i dins del túnel el soroll es multiplica”, assenyalen.

En contrast, Xavi Gallardo, des de Can Llong, sosté que la mobilitat s’intensifica als carrers del seu barri perquè “els conductors han de fer moltes voltes” per estacionar el seu vehicle i creu necessari disposar de més aparcament: “És un barri en creixement i ja tenim problemes de mobilitat interna”, afegeix. Com ell, la Sònia Rey considera que cal reduir el trànsit al seu barri, i apunta que “si l’aparcament es troba als afores, els conductors no han d’entrar a Can Llong”. En aquest sentit, són partidaris d’ubicar-hi més places.

La ronda separa geogràficament els dos barris, que viuen realitats molt diferents. A Castellarnau, l’aparcament no és un problema. I, a Can Llong, cada cop es fa més difícil estacionar. Així, nou de cada deu els enquestats de Can Llong aproven l’aparcament –i en demanen més places– i vuit de cada deu veïns consultats de Castellarnau són partidaris de crear una zona enjardinada d’estada.