El llac del parc de Catalunya podrà començar a reomplir-se la setmana que ve

L’Ajuntament de Sabadell podrà començar a reomplir el llac del parc de Catalunya a partir de la setmana que ve. L’alcaldessa Marta Farrés ha assegurat que, en primer lloc, “reomplirem la part baixa del llac, la bassa petita, amb aigua de cuba per crear un primer refugi climàtic pels ànecs”. La notícia arriba després que la Comissió Interdepartamental de Sequera acordés, ahir dimarts, aixecar la fase d’excepcionalitat en tot l’àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves per les pluges de les darreres setmanes. “El decret encara no s’ha publicat i encara no està vigent; però diuen que es publicarà dilluns i a partir d’aquest dia podríem començar a reomplir-lo”, ha afegit.

La resta del llac haurà d’esperar. “Ja que el tenim buit durant tres o quatre setmanes, aprofitarem per fer reparacions de filtracions“, ha explicat Farrés. Un cop acabin aquestes tasques, el consistori preveu omplir d’aigua la totalitat del llac fins a tornar a la seva forma original.

🚰🦆Noves notícies sobre el Llac del Parc Catalunya de #Sabadell! 📹En el vídeo us ho explico com ho farem. pic.twitter.com/kEjTSU75U1 — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) May 8, 2024

La preocupació de la ciutadania s’evidencia a les xarxes

Les xarxes socials van plenes de vídeos i fotografies dels ànecs del parc de Catalunya deambulant per zones de l’Eix Macià, ara que el llac és sec. Els internautes evidencien amb comentaris la preocupació pel futur i la salut d’aquests animals, que sempre han viscut en aquest refugi climàtic de Sabadell. Fins i tot, s’havien començat a articular mobilitzacions ciutadanes a les xarxes per intentar reomplir amb galledes d’aigua una petita zona de la llosa.

 

Precisament, la nit d’aquest dimecres l’Ajuntament té previst fer una intervenció per endur-se els ànecs més vulnerables –com les cries– per garantir que durant els dies d’espera viuen en condicions. Seran traslladats de nou al llac quan ja hi hagi la primera zona plena d’aigua.

La setmana passada l’Ajuntament va reubicar una quinzena d’ànecs a l’entorn fluvial del riu Ripoll, després que entitats i grups animalistes de Sabadell expressessin la necessitat urgent d’abordar la crisi dels ànecs a la ciutat. Aquests ànecs, però, haurien tornat al seu lloc de naixement, al Parc de Catalunya, segons va advertir en una roda de premsa el portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, després de consultar diversos experts en etologia.