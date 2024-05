“Lamentem que el govern no ha sabut planificar el buidatge del Parc de Catalunya“, ha apuntat el regidor dels comuns Joan Mena aquest matí en un contacte informatiu. “Nosaltres ja vam demanar abans del buidatge que es fes una planificació per garantir la supervivència de la biodiversitat, entre altres coses”, ha afegit.

Aquest dimarts, Comuns Sumar ha centrat les mirades en la gestió de la sequera, que “per la manca de planificació i la deixadesa per la biodiversitat” ha propiciat que els ànecs visquin avui “en una llosa de ciment sense aigua”, ha reblat el número 11 per a Barcelona a les llistes, Jordi Manils. La Generalitat de Catalunya no permet reomplir-lo, la qual cosa, segons el consistori, impedeix garantir la circulació i la qualitat de l’aigua que hi hauria d’haver; per això a finals d’abril es va fer el buidatge total del llac.

En clau catalana, Manils ha lamentat que “tenim restriccions d’aigua a la pagesia, a la indústria i a la ciutadania; però, en canvi, el turisme té barra lliure d’aigua”. Ha estat especialment crític amb la proposta d’ERC per posar en funcionament diverses dessaladores mòbils. “En volen posar una a Barcelona i 13 a la Costa Brava”, ha criticat.