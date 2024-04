FOTOS | Impactants imatges del llac del parc de Catalunya sec

Era qüestió de temps, però l’estampa és colpidora. Acostumats a veure el llac artificial ple, resulta impossible no quedar impactat veient l’emblemàtic espai del parc de Catalunya buit, sense aigua. L’indret, però, encara no era completament sec aquest dimecres, ja que la zona on hi havia habitualment les barques mantenia encara una quantitat mínima d’aigua.

L’Ajuntament de Sabadell va començar dilluns el procés per buidar-lo completament. El motiu de la decisió és la sequera i que la Generalitat de Catalunya no permet reomplir-lo, la qual cosa, segons el consistori, impedeix garantir la circulació i la qualitat de l’aigua que hi hauria d’haver.

El passat 1 d’abril, el servei de lloguer de barques i patinets ja va quedar suspès temporalment, i les embarcacions van ser retirades. Com que el nivell d’aigua del llac ha anat baixant progressivament, els responsables del servei van instal·lar boies per evitar que, els últims dies, les barques quedessin encallades per la manca d’aigua.