Solcar l’aigua del Parc Catalunya deixarà de ser possible, després de 32 anys. O almenys, fins a nou avís. “Amb molta pena hem de comunicar a la ciutat que a causa de la sequera hem de tancar el servei de barques i patinets de lloguer del llac”, lamenta Domènec Melé, gerent del Bar L’Embarcador de Sabadell. El proper 1 d’abril el servei quedarà interromput temporalment sense data concreta de reobertura i les embarcacions seran retirades del llac. L’activitat portava en marxa des de 1992, quan va instaurar-se a la ciutat i va convertir-se en un atractiu a tot el Vallès. “Va ser un boom, venia molta gent a fer-se les fotos del casament i tot”, apunta el gerent. “Ens fa molta pena perquè tothom ha gaudit d’aquest servei, els nens i nenes que venien fa uns anys ara tornen de nou amb els seus fills petits”, afegeix.

“Vam haver de posar boies perquè les barques s’encallaven”

En les darreres setmanes, el nivell de l’aigua del llac ha anat minvant considerablement. Fins a deixar una fisonomia del llac molt allunyada de com havia lluït fa temps. L’entrada en emergència 1 per sequera, declarada a principis de febrer, prohibeix l’ompliment total o parcial de llacs artificials. “Amb les petites fuites i l’evaporació, i el fet que no hi ha hagut reposició d’aigua, el llac ha reduït molt la seva massa original”, comenta Melé. De fet, per algunes de les zones s’hi pot passar fins i tot a peu, com el petit llac que hi ha al primer nivell del parc, que ha quedat completament sec.

La distància entre les barques i el terra era cada vegada més curta en algunes zones del llac artificial, per això es van haver d’instal·lar boies. “En alguns punts les barques quedaven encallades i amb les boies evitem que es fiquin en els llocs on gairebé no queda aigua”, comenta Melé. L’escenari és preocupant i si no arriben precipitacions abundants, podria acabar per assecar el llac, obligant les aus aquàtiques a emigrar en un altre indret.

Les barques són del 92

Amb el temps, l’Embarcador va incorporar a la flota patinets, que en comptes de moure’s amb rems es mouen amb pedals. Les barques, les més tradicionals del llac, no s’han proveït des que el servei va entrar en funcionament. “La concessió per renovar-les va anar-se dilatant en el temps i, únicament, s’han anat reparant quan ha fet falta”, explica Melé. Quan les embarcacions siguin retirades del llac, els patinets es guardaran fins que les restriccions per sequera ho permetin; en canvi, les barques antigues es desballestaran. “Volem demanar a l’Ajuntament, però, de guardar una barca de cada color”, apunta, ja que seria una manera de recordar els inicis de l’activitat. Amb el desconeixement de saber quan podran tornar a engegar el servei, l’equip de l’Embarcador assegura que ja treballa en un nou model de barques que substituiran les més antigues.