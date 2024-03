El llac del Parc de Catalunya, en perill per la sequera

La greu sequera que viu Sabadell, on ara fa escasses setmanes es va trencar el rècord de pluja abundant que arrossegava la ciutat durant sis mesos, essent un dels períodes mai registrats més llargs amb precipitacions inferiors a 20 mm, té una nova conseqüència: l’entrada en emergència 1, declarada a principis de febrer, que prohibeix l’ompliment total o parcial de llacs artificials, posa en perill el futur dels llacs del Parc Catalunya.

“Hi haurà alguns ocells, com el corb marí o la gavina, que fan visites al llarg de l’any, aprofitant els espais d’aigua que hi ha al Parc. Si desapareix l’aigua, aquestes espècies no vindran”, explica l’ambientòleg de l’Adenc, Gerard Codina.

Avui dia, l’aspecte que ofereix el llac artificial que ocupa aproximadament una hectàrea, dista molt d’anys enrere, amb uns nivells d’aigua molt per sota dels habituals, i que ha obligat a tancar el petit llac a tocar de la plaça de Catalunya. Un escenari que, si no arriben precipitacions abundants, podria acabar per assecar el llac, obligant les aus aquàtiques a emigrar en un altre indret. “Les tortugues, per exemple, haurien d’anar en algun centre de recuperació, per avaluar el seu estat, abans que una reintroducció directa a la natura, perquè potser les condicions del parc actuals no són del tot favorables. Podrien ser problemàtiques per altres espècies, ja que la majoria són exòtiques”, afegeix Codina.

Preocupació compartida

Des del govern de Sabadell asseguren que viuen amb preocupació aquesta situació, on la flora i fauna del Parc està en perill. Malgrat les restriccions, el tinent d’alcaldessa i regidor de transició ecològica, Eloi Cortés, afegeix que “fa setmanes, quan es va decretar l’emergència 1, vam demanar a la Generalitat que ens deixés reomplir el llac amb aigua freàtica. Tenim un estudi que avala que reomplint amb aigua freàtica no restarà ni una gota d’aigua de l’aixeta dels sabadellencs. Esperem que l’ACA respongui i puguem preservar el valor del Parc”.