Torna la pluja abundant: punt final a un dels períodes més secs mai registrats a Sabadell

Feia gairebé mig any –des del passat 15 de setembre– que a Sabadell no es registraven precipitacions abundants (>20 mm en 24 h). Finalment, després de cent setanta-tres dies consecutius sense un episodi destacat, aquest passat cap de setmana es va posar el punt final a un dels períodes més secs registrats a la ciutat.

Segons les dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, durant el passat dissabte es van registrar 35,3 mm, prop del 40% de la precipitació d’aquests tres mesos i escaig de 2024 (89,6 m) i el 12% del total del 2023. Aquests prop de sis mesos, des de les pluges molt abundants del 15 de setembre (52,9 mm) sense arribar –ni tan sols fregar els 20 mm– ha estat el cinquè període més sec, des de l’entrada en funcionament de l’estació automàtica, a finals del 2008.

Tres de les cinc etapes amb més escassetat pluviomètrica en aquests darrers setze anys, s’han registrat a partir de la sequera que vivim, a finals del 2020. L’última, de cent setanta-tres dies, només ha tingut dos precedents sense precipitacions abundants, entre el maig i el setembre del 2021 i l’agost del 2022 i el febrer del 2023. Avui encara, els períodes més perllongats, segons les dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, són els registrats l’any 2009 (febrer-setembre) i entre el desembre del 2014 i agost del 2015.

Les precipitacions dels últims dos episodis (40,7 mm), que segons explica el Meteocat “no va ser provocat per una depressió mediterrània i vent de llevant, el patró més típic dels temporals de pluja a Catalunya, sinó pel pas dels fronts associats a una profunda depressió atlàntica ben reflectida als diversos nivells de la troposfera”, serveixen per reduir l’estrès hídric de la flora i la fauna, i alhora iniciar aquest 2024, millor del que va començar el 2023: avui dia, ja ha plogut prop del doble (89,6 mm), que l’últim any (49,2 mm).