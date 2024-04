Compte enrere per assecar el llac del parc de Catalunya

Sense barques des de fa uns dies i, ara, sense aigua. El llac artificial del parc de Catalunya viu les seves últimes hores mínimament ple, ja que l’Ajuntament de Sabadell ha començat aquest dilluns el procés per buidar-lo completament. El motiu de la decisió és la sequera i que la Generalitat de Catalunya no permet reomplir-lo, la qual cosa, segons el consistori, impedeix garantir la circulació i la qualitat de l’aigua que hi hauria d’haver. Per això, el passat 1 d’abril el servei de lloguer de barques i patinets va quedar suspès temporalment, i les embarcacions van ser retirades. Com que el nivell d’aigua del llac ha anat baixant progressivament, els responsables del servei van instal·lar boies per evitar que, els últims dies, les barques quedessin encallades per la manca d’aigua.

El buidatge del llac es preveu que s’allargui entre tres i cinc dies, de manera que podria quedar del tot sec aquesta setmana. L’Ajuntament també preveu tancar perimetralment l’espai per motius de seguretat i senyalitzar la zona. Mentre no hi hagi aigua, el consistori contempla revisar l’estat del llac i “fer les reparacions que siguin necessàries”. La voluntat és recuperar el llac quan la situació ho permeti.

L’Ajuntament va demanar a la Generalitat poder mantenir el nivell de l’aigua del llac amb aigua freàtica procedent d’una mina propera, però la petició no va ser acceptada. “Els informes avalen que es podria fer servir sense afectar l’aigua de boca i l’Ajuntament està pendent de la resposta de la Generalitat”, defensava govern local a principis de mes.

En el buidatge també es treballa amb Benestar Animal pel que fa a la fauna del llac, que viu en llibertat i, per tant, es mou, s’alimenta i es reprodueix de manera totalment autònoma. L’Ajuntament detalla que vetllarà per la fauna i es mantindran les casetes i els espais actualment preparats per acollir-los.

Més aigua regenerada i freàtica

Des d’aquest mes d’abril, l’Ajuntament i la companyia Aigües Sabadell estan duent a terme diverses obres per incrementar la disponibilitat i l’ús d’aigua regenerada i freàtica. D’aquesta manera, es busca que a partir de 2025 el 20% de l’aigua que es consumeixi a la ciutat –uns 2 hm3– tingui aquest origen. El conjunt d’actuacions que es fan tenen un pressupost superior als 2 milions d’euros, més de la meitat subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Ara, s’estan fent les obres de canalització de les aigües freàtiques dels pous del riu Ripoll i del parc de Catalunya fins a la futura planta potabilitzadora que s’instal·larà al dipòsit de Serra d’en Camaró.