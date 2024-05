Sabadell surt de l’emergència per sequera

Sabadell diu adeu a l’emergència per sequera. La Comissió Interdepartamental de Sequera ha acordat aquest dimarts aixecar aquesta fase en tot l’àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves per les pluges de les darreres setmanes. De fet, la nostra ciutat va registrar fa poc més d’una setmana el dia més plujós des del 22 d’octubre del 2019. Una conjuntura que ha permès relaxar mesures.

“Els protocols del pla parlen d’un llindar d’aigua en els embassaments. Les xifres actuals estan per sobre d’allò que diu el pla per establir l’emergència. S’acosta, fins i tot, a dades que permetrien sortir de l’excepcionalitat. Tècnicament, està previst que així sigui i és factible. És una decisió fonamentada, No és presa de cop i volta”, detalla David Saurí, geògraf sabadellenc i expert en gestió de l’aigua i altres riscos naturals al Mediterrani.

Actualment, els embassament d’aquest àmbit territorial freguen el 25% de la seva capacitat, amb més de 150 hectòmetres cúbics, escenari que no es donava des de fa gairebé un any. Amb tot, però, la previsió és que el canvi de fase d’emergència a excepcionalitat sigui efectiu dilluns, quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

L’emergència per sequera es va decretar l’1 de febrer als 202 municipis que formen part d’aquest àmbit. Quan es torni a l’excepcionalitat, la dotació d’aigua per habitant i dia passarà a ser de 230 litres i no de 200 com era en l’escenari d’emergència. “Des d’un punt de vista ciutadà, hi ha pocs canvis que ens afectin”, remarca Saurí, que recorda que tot i la flexibilització de les restriccions, cal continuar estalviant. A parer seu, la decisió té dos grans focus: d’una banda, atenuar les dificultats que ha patit en els últims mesos el sector agrícola, sobretot pel que fa a l’agricultura de regadiu -que podrà ampliar l’ús d’aigua fins al 40%-. I, de l’altra, el turisme, sobretot per la possibilitat d’omplir les piscines municipals, però també aquelles d’hotels, clubs i entitats esportives.

El nou marc permet l’ompliment d’aquests equipaments d’ús públic just a les portes de l’estiu. De fet, ja no s’hauran de considerar refugis climàtics per poder acollir els assistents, tal com fixava l’última modificació de la Generalitat. També es podran reomplir les piscines d’ús privat que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, sense que aquestes hagin de facilitar l’accés a tots els ciutadans.

Les lliçons de l’actual sequera

Els canvis arriben a 202 municipis que beuen del sistema Ter-Llobregat, entre els quals hi ha grans ciutats com Barcelona, Girona, Mataró, Terrassa, Sabadell o Granollers. Tal com ha explicat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, la previsió és que l’excepcionalitat es pugui mantenir almenys fins al desembre, tenint en compte els recursos hídrics de què es disposa.

Sobre això, Saurí considera que cal aprendre les lliçons que deixa la situació actual de sequera, a les portes d’un estiu que es preveu novament molt calorós a casa nostra. “La sequera del 2008 ens va ensenyar l’alternativa de la dessalinització. Aquesta, ens ha portat l’aposta per les aigües regenerades”, determina ell mateix, en un moment en què la construcció de noves potabilitzadores com la del Besòs ha agafat impuls. Alhora, afegeix l’expert, la gestió dels nous recursos també han de treure pressió al sistema de transvassament de l’Ebre. “Amb la contenció de la demanda per part de la ciutadania i els nous recursos, hem de poder deixar en pau tota la zona del Delta i l’Ebre”, sosté.