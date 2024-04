Nou gir en la gestió de la sequera per part del Govern de la Generalitat. L’executiu català va aprovar dimarts un decret llei de mesures urgents, que incorpora noves eines “acordades amb el món local i els agents econòmics”, segons han explicat en un comunicat. Així, un dels grans canvis que incorpora el nou plantejament és que els Ajuntaments, en aquest cas, Sabadell, podrà dictaminar quines piscines són considerades “refugis climàtics” i, per tant, quines podran obrir en els pròxims mesos, coincidint amb la temporada d’estiu.

El decret no només marca els equipaments d’aigua públics, sinó que també obre la porta a l’ompliment de piscines de titularitat privada, sempre que tinguin un acord amb el consistori per a ser d’ús públic obert a la ciutadania, en les mateixes condicions que les públiques. Aquest escenari obriria la porta de piscines de comunitats de veïns a sabadellencs que no visquin al bloc, sempre que els propietaris i el consistori així ho acordessin. En qualsevol cas, les piscines censades com a refugi climàtic podran reomplir-se en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, aplicant mesures d’estalvi addicionals.

El Govern local, partidari de l’ompliment

L’Ajuntament, en la línia del posicionament de l’Arc Metropolità, del qual Sabadell en forma part, ha expressat la seva satisfacció amb la decisió, tot i que considera que aquesta deixa en una posició complexa l’administració local. “Estem satisfets perquè podrem obrir les piscines municipals públiques tal com havíem reclamat, però la decisió arriba tard i de manera desafortunada, per la forma i pel fons. El fet que les piscines privades puguin obrir al públic amb l’autorització prèvia dels ajuntaments ens trasllada una responsabilitat que no és nostra“, exposa l’ens a través d’un comunicat. En aquest sentit, el portaveu Eloi Cortés ha expressat la sorpresa del consistori per haver d’assumir aquestes funcions després que l’executiu català “s’esbandeixi les mans”.

Sabadell i la resta de municipis consideren que la decisió sobre les piscines privades correspon a la Generalitat, posant en dubte que es puguin equiparar a la regulació d’una piscina pública i a les seves condicions, tal com el decret defineix. De la mateixa manera, qüestionen que el canvi de criteri arriba “amb el temps just perquè els ens locals puguem garantir la qualitat de les instal·lacions i la seva correcta posada en marxa”; una preparació que, normalment, argumenten, necessita setmanes d’antelació. “En aquests moments ens trobem amb poc marge per poder treballar en condicions favorables“, emfatitzen les veus.

Dessalinitzadores

Més enllà de les piscines, el decret fixa dos aspectes més també rellevants. D’una banda, les limitacions contingudes en el Pla especial de sequera no s’aplicaran a les aportacions d’aigua provinents de dessalinitzadores mòbils sempre que siguin finançades totalment per fons privats. Conjuntura que no estava prevista quan es va elaborar el PES i que no compromet la resta de recursos hídrics del sistema.

Alhora, en el cas dels hotels, el Govern català ja va obrir la porta a què aquests puguin omplir les seves piscines amb dessalinitzadores privades -tal com va sol·licitar el sector hoteler de Lloret de Mar- i, per tant, no estaran obligats a obrir-se al públic general.

Allotjaments turístics

La tercera de les concrecions té a veure amb la fixació de llindars de consum per als establiments d’allotjament turístic equivalents al consum domèstic d’aigua dels ciutadans de Catalunya. Fins ara, el Pla especial de sequera només concretava les dotacions de consum en alta –200 litres per habitant i dia de mitjana en situació d’emergència-. Aquesta xifra inclou el consum domèstic i també tots els usos que es fan dins d’un municipi, fins i tot possibles pèrdues de la xarxa de subministrament.

A través del Decret llei s’introdueix al Pla especial de sequera de manera concreta i per primera vegada els llindars de consum màxims per plaça per als establiments d’allotjament turístic, els quals són equivalents al consum dels ciutadans de Catalunya: 115 litres/plaça en excepcionalitat; 100 litres per plaça en emergència o emergència I i 90 litres en la fase d’emergència II.

A més, en els municipis on se superin les dotacions màximes establertes en el Pla especial de sequera durant tres mesos consecutius, les limitacions de consum segons els llindars esmentats tindran caràcter obligatori per als establiments d’allotjament turístic que hi estiguin situats.