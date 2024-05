FOTOS | Centenars de persones a la romeria dels Ballesteros: “És l’inici de tot”

Sevillanes, música i un tastet d’Andalusia als carrers de Sabadell. Centenars de persones han acudit a primera hora del matí a la seva cita anual amb l’Agrupació Andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros, a la Romeria de Sant Isidre Llaurador. Vinguts des de diferents punts de Sabadell i d’altres municipis propers, els romeros s’han concentrat al Centre de Sabadell per després fer camí fins a Sant Julià.

“L’ambient és molt bo, tot i que hi ha menys carrosses que a la passada edicició”, exposa Joaquin Lesmes, president de l’entitat. En total, una quinzena de carrosses han participat, 10 menys que l’any passat. “Ara bé, hi ha molta gent que farà la romeria a peu”, sosté Lesmes. I és que és la festa més important per als Ballesteros: “L’entitat neix perquè volíem fer una romeria com la del poble aquí, a Sabadell. És l’inici de tot, la nostra raó de ser”, exposa. “És emocionant poder viure a Sabadell el que vivíem a Andalusia”, sosté la Loli Gutiérrez, una de les participants. Grans i petits han acudit amb els seus millors vestits, mantons i vestits de faralaes.

https://x.com/diaridesabadell/status/1792090799217242224?s=46&t=Sbq3sC75p_HCMA6pomXAxQ

La Romeria estava prevista pel passat 12 de maig, però coincidia amb les eleccions i es va ajornar fins aquest diumenge, i moltes carrosses no han pogut sortir. La festa dels Ballesteros coincideix també amb el Rocío a Terrassa i Almonte, on han marxat uns 200 sabadellencs.

Fotos: Juanma Peláez