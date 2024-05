La combinació més factible per a la salvació del Sabadell: guanyar a Lugo i l’empat del Real Unión

Només consumar-se la victòria davant el Ponferradina que donava vida al Centre d’Esports, la calculadora de la permanència es disparava. És obvi que el conjunt arlequinat no dependrà d’ell per assolir l’objectiu en l’últim partit de la temporada a l’Anxo Carro de Lugo i necessitarà alguna carambola externa que involucra a Fuenlabrada, Sestao River, Real Unión i, fins i tot, el Tarazona encara que ja està salvat matemàticament. Ho expliquem.

La combinació més bàsica apunta al triomf arlequinat, gairebé imprescindible, i que es compleixi alguna d’aquestes premisses: que el Fuenlabrada no guanyi (davant el Cornellà); el Sestao no guanyi al Reino de León contra la Cultural Leonesa o el Real Unión no passi de l’empat a Riazor davant el campió, Deportivo.

Triple empat favorable

A partir d’aquí, s’obren altres possibilitats. Per exemple, una de les combinacions més factibles i, fins i tot, lògiques acabaria amb un triple empat a 44 punts. El Real Unión estarà salvat amb un punt a Riazor. No necessita imperiosament la victòria. Si això passa, comptant amb els triomfs de Sabadell i Fuenlabrada, es produiria aquest triple empat que es resoldria amb la lligueta entre ells. El Real Unión suma 7 punts; el Sabadell, 6; i el Fuenlabrada 4. Baixaria l’equip madrileny.

El Tarazona podria entrar en l’equació si pateix una intranscendent derrota contra el SD Logroñés, que també el deixaria amb 44 punts. Llavors, en aquest hipotètic quàdruple empat, també sortiria perjudicat el Fuenlabrada que només sumaria 5 punts, pels 13 del Real Unión; 9 del Sabadell i 7 del Tarazona.

L’empat podria servir al Sabadell, però les opcions baixen de manera considerable. Només seria possible la permanència si el Fuenlabrada perd o es produeix un triple empat a 42 punts entre el Sabadell, Sestao (que hauria de perdre a Lleó) i Fuenlabrada (empat contra el Cornellà). En aquesta suposició, cauria a Segona Federació l’equip basc (3 punts), superat pel Fuenlabrada (9) i Sabadell (6).

De totes maneres, com apuntava el tècnic arlequinat Óscar Cano al final del partit, “només podem centrar-nos en la nostra feina, que és guanyar a un molt bon equip que va ser dissenyat per fer el play-off. Després, espero tenir la mica de sort que ens ha faltat durant tota la temporada, sobretot amb les lesions. Continuo pensant el que vaig dir: fent els sis punts, ens salvarem”.