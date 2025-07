L'Escola Pia, amb "ambició i il·lusió" en el projecte postdescens

Gairebé tres dècades després, l'Escola Pia competirà a la quarta categoria del futbol sala estatal. El descens des de Segona B de la temporada passada va trencar un historial impressionant. Ara, en aquesta aventura a Tercera Nacional, l'entitat ha apostat per tornar a l'origen, i fer-ho des de la banqueta amb un entrenador de la casa: Jordi Martín, que puja des del filial, de Divisió d'Honor. "Per mi és un moment molt especial. Al final, que en un club en què sempre hem presumit de planter, també s'aposti per un entrenador de la casa mostra a la perfecció el que som. Estic molt content per l'oportunitat. He estat amb molts dels jugadors que tindré i ho veig com una passa endavant important", admet.

El nou tècnic del primer equip escolapi tindrà una feina molt complicada. No només haurà d'aixecar els ànims després de perdre la categoria, sinó que també li tocarà substituir una institució com Pedro Donoso. "Ha estat l'entrenador més exitós de la història del club i, lògicament, el que ve darrere sempre ho pot veure com un repte complicat, perquè les expectatives són altes pels precedents, però ho veig com una oportunitat. Intentaré aportar la meva visió i manera de fer les coses". El bloc de la temporada passada continuarà, amb els joves de la casa com a gran pal de paller, també pujaran algunes peces que ja tenia Martín al 'B' i la resta de l'equip el completaran algunes incorporacions. "Ens toca construir una base per als pròxims anys. Ens hem anat acomiadant de la millor generació de la història del club i ara ens toca donar l'alternativa a la gent jove. La idea és fer equip jove i identificat amb la Pia", assegura. En canvi, no continuaran dues institucions de Can Colapi com Pepe Font i Carlos Povedano, igual que els germans Loinaz.

Un dels reptes també és l'adaptació a una categoria desconeguda per al club, però amb l'ambició de poder tornar al bronze estatal. "Jo tinc molt clar que totes les categories són exigents i tots els partits són difícils, però també tinc clar que com a club no estem a la categoria que ens correspon i l'objectiu ha de ser tornar. L'equip està pensat per un projecte a mitjà termini i entenent com som i com funcionem. L'ambició passa per no donar cap partit per guanyat ni tampoc per perdut abans de començar", reflexiona. Com a entrenador, Martín promet "un joc atractiu". "A mi m'agrada tenir la pilota i, per tant, quan no la tinguem voldrem anar a dalt a pressionar. Proposarem un joc atractiu, buscant potenciar els nostres jugadors perquè estiguin còmodes i puguin donar la seva millor versió. Ser un equip jove també ens donarà unes virtuts que hem de potenciar a través del joc amb físic i velocitat. Crec que practicarem un futbol sala que farà sentir la nostra gent orgullosa".

I és que precisament l'afició i el suport de Can Colapi tornarà a ser un dels pals de paller de l'equip per fer de casa un fortí, i més encara si l'objectiu és estar a la zona alta. "Jo estic convençut que la nostra gent estarà amb nosaltres des de l'inici i omplirà el pavelló cada setmana. També els ho deia als jugadors: és un factor clau que altres equips no poden tenir, és molt difícil trobar ambients com els que es viuen a casa nostra. Ho hem d'explotar i que per sumar a la nostra pista els altres equips hagin de suar molt. Quan guanyem tres partits s'enganxaran", apunta Martín. Un nou repte i una nova categoria. L'Escola Pia comença el retorn a Segona B.