Joan Soteras es nega a declarar davant la jutgessa

Joan Soteras, l’actual president de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha comparegut aquest dijous davant de la Jutgessa d’Instrucció número 2 de Sabadell, en el marc del procediment, presumptament fraudulent, pel qual se l’acusa d’arreglar les eleccions del 2023 de l’entitat. En aquelles mateixes votacions, Soteras va revalidar el seu mandat i ara se l’acusa de no haver seguit un correcte procediment durant l’escolliment del nou líder de l’entitat. Presumptament, segons l’acusació popular, el cas giraria entorn d'una suposada trama de falsificació de firmes que el van impulsar a reafirmar-se com a president de l’organització, mitjançant suposats actes notarials a una notaria de Sabadell fent servir documentació que havien extret sense permís.

Per aquesta situació, ell i vuit altres membre de la seva junta directiva estan imputats per delictes de falsedat en documents públics i administració deslleial, ambdós regulats pel Codi Penal. Segons consta en l’acusació, els imputats van fer servir de manera fraudulenta i il·legal les firmes de, aproximadament, uns 60 presidents i representants de diversos clubs catalans, que no s'han especificat, per usar-les a favor seu en el moment de la votació, suposadament.

Tots els acusats fan silenci

Per la seva banda, la defensa de Soteras considera que, després de presentar un recurs a l’Audiència de Barcelona, la instrucció és “nul·la” des del gener d’enguany i va demanar l’arxivament de la causa en considerar que s’han vulnerat els drets dels investigats. Cal recordar que Soteras estava citat a declarar fa, aproximadament, un mes i mig, el 23 de maig, com a investigat pels dos delictes esmentats amb anterioritat, però no hi va poder acudir a causa d’una malaltia.

El cas també investiga l’existència d’un possible finançament irregular de la campanya electoral de Joan Soteras, ja que les actes notarials haurien estat cobertes per una empresa contractista de la Federació Catalana de Futbol mitjançant una empresa que tenia una vinculació directa a un tercer protagonista de la candidatura. Per la seva part, els altres vuit acusats – Víctor Güell, José Miguel Calle, Álvaro Montoliu, Alberto Prieto, Sergi Garrido, Alejandro Guerrero, Jesús Manchado Villena i Jesús Manchado Lozando– també s'han acollit al seu dret de no declarar.