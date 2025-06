Pepe Martí guanya l’esprint al Red Bull Ring

El sabadellenc Josep Maria ‘Pepe’ Martí, pilot de la categoria d’F2, va ser el gran protagonista de dissabte, després d’endur-se la caòtica cursa a l’esprint del GP d'Àustria, marcada per una bandera vermella a la primera volta. El pilot de l’acadèmia de Red Bull i representat per l’agència de Fernando Alonso va materialitzar una gran sortida que el va situar de cinquena posició fins a la segona i va aprofitar l’oportunitat per donar un cop a sobre de la taula al mundial per aproximar-se al líder del campionat, Richard Verschoor. La cinquena posició de la sortida, però, no va ser per mitjans propis: havia de sortir en segona posició gràcies al temps de classificació de divendres, però una sanció per obstaculitzar la volta ràpida de Cian Shields el va fer recular tres llocs tant dissabte com diumenge.

De totes maneres, va aconseguir reduir al màxim el dany que li va fer la sanció gràcies a la seva bona arrencada i al mal inici de Bennett. Tot i això, la cursa va durar poc amb la bandera verda arran del gran ensurt que es va endur Sami Meguetounif, que va quedar bolcat en mig de la pista i els comissaris es van veure obligats a ensenyar la bandera vermella. Una vegada van reiniciar la cursa, ho van fer tal com estaven col·locats en el moment de l’incident: Duerksen, Martí i Stanek, respectivament.

Bon inici i millor final

Unes voltes després del recomençament de la cursa, una gran lluita entre Martí i Duerksen va brindar un bon espectacle als espectadors que estaven veient la cursa gràcies als avançaments que van oferir, tot ells amb esportivitat. Una vegada superat el paraguaià, calia aguantar el ritme i, tot i que era el més ràpid de la pista, no va ser un final de cursa senzill. Un cop va poder desfer-se del seu rival directe, va anar augmentant la distància a poc a poc fins que va aconseguir entrar a la línia de meta en la primera posició per continuar el seu somni d’arribar a l’F1.