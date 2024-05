El Sabadell es guanya el dret a somiar amb la permanència (1-0)

Vius! El Sabadell, amb un gol de Pau Resta en el minut 71, ha superat el Ponferradina i arribarà a l’última jornada amb opcions d’assolir la permanència a l’Anxo Carro de Lugo encara que no dependrà d’ell mateix. Haurà d’estar pendent, sobretot, dels partits Deportivo-Real Unión, Fuenlabrada-Cornellà i Cultural-Sestao.

Les baixes, una vegada més, han condicionat l’onze d’Óscar Cano. Finalment, el tècnic ha apostat pel tàndem Pau Resta-Sergi Maestre a l’eix defensiu, amb Calavera pel carril dret. Això ha permès avançar la posició de David Astals i la gran sorpresa ha estat la titularitat de Nando Garcia mentre Vladys li ha guanyat el pols a Baselga com a teòric ‘9’.

Era gairebé un ‘caixa o faixa’ i això s’ha notat en la sortida arlequinada. Com demanava David Astals aquesta setmana, el Sabadell ha anat per la victòria des del primer minut. El que no comptava ningú era amb el primer canvi obligat d’Óscar Cano en el minut 2. En una acció infortunada, Carles Salvador s’ha fet mal al genoll i ha quedat fora de combat davant la incredulitat de la banqueta local per tanta desgràcia. Un calvari. Ha entrat Àlex Gualda al seu lloc.

Tot i el contratemps, el Sabadell ha mantingut el nivell de màxima intensitat. Ha avisat David Astals amb una canonada llunyana prop del pal i al quart d’hora, el porter Andrés Prieto ha avortat, amb una gran intervenció, que el xut de Nando acabés al fons de la xarxa. Del possible 1-0 gairebé s’ha passat al 0-1 en un contracop visitant en el qual s’ha demanat fora de joc. Borja Valle s’ha plantat tot sol davant Ortolá i el seu intent de vaselina ha trobat l’excel·lent resposta del porter arlequinat. L’Estadi ha emmudit durant uns segons.

Després, el partit ha entrat en una fase de més alternances i imprecisions. El Sabadell posava moltes ganes, però amb moltes dificultats per superar l’entramat defensiu del conjunt lleonès, que ha demostrat perquè és l’equip menys batut com a visitant. Se sentia còmode el Ponferradina i amb la pilota gairebé preferia especular que atacar. De fet, ja no s’ha tornat a acostar amb perill a l’àrea d’Ortolá. El seu principal objectiu era mantenir el zero a la seva porteria. Tenia el 0-0 al cap.

A les graderies es notava la tensió. Cada aproximació arlequinada era molt celebrada. Ha faltat el de sempre: qualitat a l’últim quart de camp. Amb el pas dels minuts l’energia local s’ha diluït i s’ha arribat al descans amb sensació d’impotència ofensiva. La resta de resultats de la jornada tampoc acompanyaven.

Expulsió i gol de Pau Resta

El Sabadell estava més pressionat que mai per buscar la victòria. El rampell inicial de la segona part ha estat esperançador, amb una bona ocasió de Marru, generada per Álex Gualda, que ha trobat la bona resposta de Prieto. El partit ha entrat en un nou escenari quan el visitant Leal ha vist la segona groga i, per tant, la vermella. Amb més de mitja hora al davant, la dinàmica del partit s’ha convertit en un setge arlequinat i més ciment lleonès.

Óscar Cano ha afegit pólvora amb l’entrada de Marcos Baselga, però el gol l’ha trobat un defensa, l’imperial Pau Resta, amb una rematada amb l’esquerra dins de l’àrea, ajustada al pal. Ja és el pitxitxi de l’equip amb cinc dianes. Impressionant la temporada del central.

El gol ha fet esclatar la Nova Creu Alta. A partir d’aquí, nervis i emoció màxima. El Sabadel ha malbaratat dues grans ocasions, de Vladys i Baselga, qui també ha demanat un penal, per sentenciar mentre el Ponferradina, sense res a perdre, s’ha llençat a tomba oberta i ha pogut empatar en una rematada d’Álex Costa. Per posar-hi encara més tensió, l’àrbitre ha afegit 8 minuts que al final han estat 11.

S’ha fet etern, però aquesta vegada el Sabadell ha tingut ofici per mantenir el valuós 1-0 i arribar amb possibilitats de salvació a Lugo en la darrera jornada. Óscar Cano ja ho va anunciar: serà en l’últim partit i en l’últim sospir. Potser, sí. De moment, s’ha guanyat el dret a somiar amb una permanència agònica.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Calavera, Pau Resta, Sergi Maestre, Ricard Pujol, Carles Salvador (Gualda, m. 4), David Astals, Marc Domènech, Vladys, Marru (Baselga, m. 68) i Nando Garcia (David Soto, m. 93).

Ponferradina: Prieto; Carrique, Sibille, Andújar, Leal, Igbekeme (Mangel, m. 80), Markel, Andoni López, Borja Vallés (Nil Jiménez, m. 80), Yeray (Cerdá, m. 64) i Longo (Álex Costa, m. 53).

Àrbitre: Jorge Tárraga Lajara (Comitè manxec). Grogues: David Astals, Nando; Vermella: Leal (per doble amonestació, m. 60).

Gol: 1-0, minut 71: Pau Resta.

Incidències: 5.834 espectadors a la Nova Creu Alta. Abans del partit, s’ha fet un homenatge a l’equip femení de l’Astralpool Club Natació Sabadell per la seva setena Champions. També s’ha guardat un minut de silenci en record del soci Miquel Segarra, pare del col·laborador del club, Marc.

FOTOS: LLUÍS FRANCO