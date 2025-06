Així queda el grup del CE Sabadell en el seu retorn a 1a RFEF

Oficialment, el CE Sabadell ja coneix els 19 rivals que l'acompanyaran durant tota la temporada en el retorn dels arlequinats a 1a RFEF, assolit després d'una temporada complicada que va acabar amb final feliç al camp de l'UCAM Múrcia. La partició del territori s'ha fet diagonalment, de manera que els arlequinats jugaran en el Grup 2 contra equips de Catalunya (2), Aragó (2), Illes Balears (1), Comunitat Valenciana (3), Múrcia (2), Andalusia (7) i, com a sorpresa, tan sols dos equips de la Comunitat de Madrid: l'Atlético de Madrid 'B', que suposarà el retorn de Javi Morcillo a la Nova Creu Alta, i l'AD Alcorcón.

L'Europa, que també ha aconseguit l'ascens aquesta temprada, i el Nàstic de Tarragona, que es va quedar a les portes de l'ascens a LaLiga Hypermotion després de perdre l'eliminatòria contra el filial de la Real Societat, seran els dos equips catalans que compartiran categoria amb els arlequinats. A part, cal destacar la presència de tres filials d'equips de Primera Divisió, el Vila-real 'B'; el Betis Deportivo, i l'Atlético de Madrid 'B', que l'han separat del Real Madrid Castilla i no hi haurà "mini-derbi".

A banda d'això, diversos equips històrics continuen la seva lluita per tornar on havien sigut fa anys i seran dels equips més complicats de batre, com el Real Múrcia, que es va classificar per al Play-Off d'ascens a Segona Divisió i va perdre les semifinals contra el Nàstic; el Cartagena, que acaba de baixar de la categoria de plata, o l'Hèrcules, que va acabar en 12a posició després d'un mal final de temporada.

El mapa d`equips de la nova 1a RFEF

RFEF

Temporada de retrobaments a la Nova Creu Alta

El de Morcillo, però, no serà l'únic retorn a la Nova Creu Alta, ja que, si no canvien les coses, David Astals visitarà per primera vegada com a visitant "El Temple" amb la UD Ibiza, que serà l'únic representant balear de la categoria de bronze. A part, amb l'Eldense, Ian Mackay, un dels herois de l'ascens de Marbella, tornarà a l'estadi, també per primera vegada des que va marxar. A part d'aquests dos jugadors tan estimats per l'afició, dos jugadors que han assolit l'ascens a 1a RFEF d'enguany gaudiran de la categoria, però no amb el conjunt arlequinat: Alberto Trapero, que va fitxar per l'Atlético Sanluqueño fa uns dies, i Peque Polo, que també es va anunciar la seva marxa a la Juventud Torremolinos aquesta setmana.