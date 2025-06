Acord entre el CE Sabadell i l'Atlético de Madrid pel traspàs de Javi Morcillo

El mercat de fitxatges del Centre d'Esports ha començat amb una baixa sensible, confirmant els rumors de les últimes setmanes. Javi Morcillo tanca la seva etapa al Sabadell després de ser la gran revelació de la temporada. El seu destí serà el filial de l'Atlético de Madrid, on el migcampista aterrarà ja per iniciar la pretemporada.

El club matalasser pagarà un traspàs per sota de la clàusula de sortida establerta en el contracte del jugador, al voltant dels 100.000 euros. A canvi, el club arlequinat -que no ha detallat les xifres de l'operació- es guarda un percentatge d'una futura venda del futbolista, a més d'alguns ingressos extra en funció dels objectius, com podria ser el debut amb el primer equip del Cholo Simeone.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Acord amb l’@AtletiAcademia per al traspàs de Javi Morcillo



👏🏻 Gràcies per aquests anys de treball i dedicació fins a convertir-te en un referent per al @FutBaseCES!



🫶🏻 Sempre seràs un dels nostres, @javiimorcillo!



Morcillo era un dels productes de més projecció en el futbol base sabadellenc i s'havia guanyat un lloc com a titular després del seu rendiment aquesta temporada. De fet, va ser peça clau en el retorn a Primera Federació, jugant en les dues eliminatòries per l'ascens contra Eibar i UCAM.

En l'última campanya, encara amb fitxa juvenil, Javi Morcillo ha participat en 24 partits de lliga regular, sent autor de dos gols. Tots dos van ser al camp de l'Ilicitano, en un doblet que va catapultar la seva popularitat entre l'afició. Amb només dinou anys, s'havia posat a la butxaca la parròquia de la Nova Creu Alta.

Ara, el seu destí serà el club madrileny, que també competeix a Primera Federació. El Sabadell ha fet oficial la seva sortida amb un comunicat i un missatge d'agraïment a les xarxes socials, que de seguida s'han omplert de reaccions per acomiadar l'última perla cuinada a l'Obrador.