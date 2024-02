Decretada l’emergència per sequera a Sabadell

Tal com estava previst, el Govern català ha decretat aquest dijous l’entrada en fase d’emergència al sistema Ter-Llobregat, del qual depenen 202 municipis i prop de 6 milions de persones. Entre ells, hi ha Sabadell, on es començaran a aplicar noves restriccions per fer front a la grau situació.

La mesura arriba després que l’executiu català convoqués de manera urgent la Comissió Interdepertamental de Sequera arran de la baixada de les reserves d’aigua dels pantans que formen l’àmbit. Malgrat que en un primer moment fonts del sector eren partidàries d’esperar, l’evolució dels últims dies ha accelerat la decisió.

Entre les mesures que entraran en vigor amb la nova fase -la primera, ja en emergència-, hi ha la reducció de la dotació d’aigua per habitant i dia a 200 litres, la restricció d’un 80% als usos agrícoles, d’un 25% en els usos industrials i d’un 25% en els recreatius. Pel que fa a Sabadell, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, el consum es troba per sota del topall establert, amb uns valors al voltant de 160 litres per persona.