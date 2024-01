FAQS: Què sabem de l’escenari d’emergència per sequera?

El Govern català ha convocat per a aquest dijous la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l’emergència al sistema Ter-Llobregat. Després de mesos esperant la decisió mentre les reserves d’aigua continuen baixant, l’entrada en aquest nou escenari suposarà l’aplicació de noves mesures amb afectació per als ciutadans. De moment, el pla especial estableix alguns punts, tot i que la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, va assegurar que un cop finalitzada la trobada es detallarien amb precisió totes les mesures per traslladar-les als sectors implicats.

P: Quan entrem en emergència?

R: Previsiblement, aquest dijous, després de la reunió.

P: Què diu el pla especial presentat fins ara?

R: Defineix tres fases diferents en funció de l’evolució de la sequera.

P: Què diu la fase 1?

R: Les piscines cobertes que estiguin incloses en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat es podran reomplir sempre que es redueixi el consum d’aigua de la resta d’instal·lacions. Les piscines que no estan incloses dins aquest cens, com les privades o les dels hotels, no es podran reomplir ni total ni parcialment. Tampoc les piscines comunitàries o les de balnearis.

P: I la fase 2?

R: Si un centre esportiu vol reomplir la piscina, les dutxes de les instal·lacions s’hauran de tancar. En les piscines descobertes destinades a l’ús de l’esport federat, en la fase 1, només podran mantenir-se obertes si el centre tanca les dutxes per compensar el consum. Es permetrà el reg de camps de gespa en les fases 1 i 2, però només amb aigua regenerada o freàtica. Les parts implicades treballen amb la previsió que, tal com evolucionen les pluges actualment, s’entri en aquest escenari a l’abril.

P: La 3, la més severa

R: Afectarà a tots els gimnasos i clubs esportius, tinguin o no camp de gespa o piscina. Totes les dutxes, tancades.

P: Quin és el límit de consum ciutadà?

R: Fins a 200 litres per habitant i dia, una quantitat que pot baixar fins als 160 litres en cas d’emergència extrema. Sabadell es troba dins el topall fixat, també en el cas més sever.

P: Com afecta l’economia?

R: El pla prohibeix l’obertura de noves activitats ramaderes, industrials o turístiques que fan un ús intensiu d’aigua, com ara granges, hotels o càmpings. La decisió va ser criticada fa uns dies per la Cambra de Comerç de Sabadell, que considera que limitar el món econòmic no té sentit.

Aquest document s’anirà actualitzant en funció de les mesures que es vagin decretant, servint com a guia ciutadana. Si tens dubtes, pots contactar amb el Diari pels canals habituals i fer-nos arribar la pregunta al voltant de les restriccions per sequera.