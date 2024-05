El Sabadell es juga una bona part de la permanència davant el Gimnàstic

La primera de les quatre últimes finals. El Sabadell, amb poc marge de maniobra, es juga una bona part de la permanència aquest diumenge (18 h) a la Nova Creu Alta davant un Nàstic que vol assegurar el play-off matemàtic i continuar aspirant a la segona posició de la taula. Un duel que tindrà un gran ambient, per la promoció arlequinada de 5 euros l’entrada i la presència d’uns 700 seguidors granes.

Rostre seriós, de màxima responsabilitat. Óscar Cano, després d’admetre que “hem passat la setmana més dura i difícil de la temporada” pels efectes del 4-0 i sobretot les sensacions que va desprendre l’equip a Salamanca, ha volgut focalitzar tota l’energia en el decisiu duel d’aquest diumenge contra el Nàstic. “Hem de recuperar la fórmula i la bona versió que ens ha permès arribar fins aquí amb opcions. Hem de donar-li valor a això perquè cap equip de la zona baixa estava en una situació pitjor a la del Sabadell quan vam aterrar. Aquests jugadors van ser capaços de remuntar i ara ho hem de repetir perquè s’escapa el temps. El meu gran objectiu és arribar amb vida a l’últim partit a Lugo. Penso que tot es resoldrà a la darrera jornada”.

El tècnic granadí només ha demanat als seus homes que “treguin l’orgull i el caràcter, que es deixin l’ànima. Ara sí, ens va la vida en cada jugada, ho sabem. I que pensin que no es tracta només d’ells o l’staff tècnic, que som els professionals, sinó de molta més gent que està en l’entorn del club. Per aquesta gent no podem abaixar els braços i si algú ho fa serà el primer a sortir del vestidor. No ho permetré”, ha assegurat.

Abde i el central

La baixa per sanció de Pau Resta, peça inamovible a l’eix de la defensa, obre una gran incògnita. Óscar Cano no ha volgut avançar res i treballa en diferents possibilitats, també en funció del sistema que utilitzi davant un Nàstic del qual destaca “la seva gran solidesa i regularitat que li permet rendibilitzar al màxim els gols que marca. Té bons jugadors en totes les línies”. Ricard Pujol o endarrerir la posició de Sergi Maestre semblen les opcions més probables.

L’altre nom propi de la setmana ha estat el d’Abde Damar. Cano manté el dubte, però tot apunta que jugarà d’inici encara que noti molèsties. En uns circumstàncies semblants es troba Antonio Moyano, qui ha mostrat la seva predisposició a ser de la partida. “A aquestes alçades és normal tenir algún petit problema físic, però hem de donar el cent per cent en cada partit per sortir d’aqueesta situació. No es pot tornar a repetir un partit com el de Salamanca”. El conjunt arlequinat podria començar el partit més lluny de la permanència perquè tots els rivals directes hauran jugat abans.

El menys golejat

Tot i el 3-0 encaixat al Reino de León davant la Cultural Leonesa, el Nàstic arriba a Sabadell com l’equip menys batut del grup (22 gols). La solidesa és el seu gran argument per lluitar per l’ascens. Té el ‘play-off’ matemàtic a tocar, però vol mantenir opcions d’acabar segon per l’avantatge que significa en les eliminatòries d’ascens.

A fora de casa, el conjunt de Dani Vidal ha sumat 7 triomfs i 4 empats, sent Pablo Fernández el màxim realitzador (7). L’aspecte golejador queda molt repartit. Amb 4 gols figura Marc Fernández, l’heroi de Ipurúa, en el seu retorn -ho ha fet amb diversos equips com Cartagena, Andorra o Nàstic la passada temporada- a la Nova Creu Alta.

Sabadell i Gimnàstic s’han vist les cares en totes les divisions. Curiosament, a Segona Divisió A mai ha guanyat l’equip grana a la Nova Creu Alta (7 victòries locals i 2 empats). A Segona B i Primera Federació hi ha hagut més alternances, amb marcadors gairebé sempre molt ajustats amb les excepcions de l’1-4 de la 98/99 o el 4-0 de la 99/2000. La passada temporada va imposar-se el Nàstic per 0-1, un resultat que va deixar els arlequinats en una situació molt delicada. Després vindria una gran reacció final de l’equip dirigit per Miki Lladó, assolint la permanència amb antelació.

L’àrbitre del partit serà el navarrès de 24 anys, Alejandro Morilla Turrión, que ha debutat aquesta temporada a Primera Federació. Va xiular el Sabadell en el debut d’Óscar Cano a la banqueta: el 2-2 amb el miraculós gol final de Toni Herrero que va servir per igualar un advers 2-0 al Municipal de Pinilla.