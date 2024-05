És difícil reproduir una cultura tan característica sense caure en l’estereotip, la carrincloneria, o ser la riota. Sembla que la Fira Sakura Matsuri 2024, amb un rentat de cara i moltes novetats respecte a l’any passat, ho ha aconseguit.

No ho diu el cronista, sinó en Shouta, un noi japonès de 22 anys, estudiant de traducció i interpretació i d’intercanvi universitari, que viu a Bellaterra. Passeja amb curiositat entre la seixantena d’estands de Fira Sabadell: “Crec que representa prou bé la cultura del meu país. Hi ha moltes coses d’anime i gastronòmicament hi ha de tot, he vist doroyakis! Això sí, que venguin tacos és una mica estrany”, diu amb l’educació tan pròpia de la seva cultura, però sense renunciar al toc d’humor.

La cita, que se celebra per tercer any consecutiu, vol fer possible viure un cap de setmana immers en la cultura japonesa. Com si Sabadell fos una de les 6.852 illes del país. Només entrar-hi, tota mena de parades, com si fos un mercat ambulant tematitzat: còmics de manga, samarretes estampades amb personatges anime, jocs tradicionals, quadres il·lustrats, artesania, dibuixos manga… Hi ha una renglera de màquines recreatives amb nens de puntetes per arribar a la pantalla.

Hi ha una exposició amb un grapat de solemnes kimonos. Una part del sostre està adornada amb paraigües de colors, un detall que insufla una mica de color en un recinte grisós i fred. L’escenari principal, encatifat de vermell i de 360 graus, és una novetat que injecta vida a la Fira. Les autoritats hi acaben de celebrar el Kagami Biraki inaugural: regidors i la cònsol, Akiko Shikata, han martellejat la tapa d’un enorme recipient ple de sake. Hi ha actuacions de taiko i shamisen, un timbal i un llaüt a la japonesa. Durant el cap de setmana hi haurà dansa, karate i altres arts marcials, performances i, fins i tot, combats de dibuixants, entre altres.

En una de les dues sales, tot està llest per un tast de sake. En l’altra, hi ha tot de nens fent exhibicions d’arts marcials enfundats amb els seus karateguis. El programa farceix d’activitats les dues sales durant els tres dies.

Un dels artífexs de la renovació de la Fira, Joan B. Torrella, s’ho mira tot relaxat i conscient que la feina ja està feta, amb una cervesa japonesa. Perquè a banda dels tacos que han sorprès l’educat Shouta, hi ha un grapat de parades amb gastronomia nipona, des de sushi fins a onigiris, les famoses boles d’arròs que es cruspia el Shin-Chan.

Endinsant-se en tot aquest panorama inesperat i exòtic, el Jordi i la Núria, de 65 i 63 anys, al·lucinen una mica. “La meva idea era veure més jardins japonesos”, comenta ella.

En canvi, un grup de sis joves extremadament caracteritzats com a personatges anime se senten com a peixos en el mar passejant per la Fira. Tenen entre 18 i 24 anys i venen de Badia, Gavà, Rubí, Palafolls i Sabadell. Lents oculars vermelles, maquillatge, perruques acolorides i vestits extrems. L’Àlex va terroríficament disfressat, amb mans falses per tot el cos, fins i tot una li tapa mitja cara. Ha dedicat unes 50 hores a confeccionar-ho tot plegat. “Hi ha persones que ens critiquen. Al carrer ens diuen coses. Però a nosaltres ens agrada disfressar-nos per fer realitat els personatges que ens agraden”, diu l’Andrea, que encarna Ochako Uraraka Boku, de Hero Academia. Aquí, no. Ni tampoc a la Japan Weekend ni al Saló del Manga, que per res del món es perden. “Estem acostumats a esdeveniments més grans, potser se’ns fa petita, però crec que aquesta Fira està molt bé i hi ha força activitats”, diu el Marc.

Com tants visitants, a la Sakura Matsuri se senten com a casa. Però en entrar-hi, no cal que segueixin la tradició japonesa i es descalcin.